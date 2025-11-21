Fiscal del juicio político contra Trump anuncia su candidatura a gobernador de California

El congresista demócrata Eric Swalwell, conocido por su papel como fiscal en el juicio político contra Donald Trump en 2021, anunció que buscará la gobernación de California en las elecciones de 2026.

El representante por el Distrito 14 aprovechó su participación en el programa Jimmy Kimmel Live para oficializar su entrada en la contienda que definirá al sucesor del actual gobernador Gavin Newsom.

Durante la entrevista, Swalwell afirmó que el estado dorado necesita liderazgo firme en un momento políticamente tenso.

“Nuestro estado, este gran estado, necesita un luchador y un protector”, declaró ante Kimmel, marcando el tono de lo que será su campaña.

El legislador ha construido una imagen de fuerte opositor a Trump, asegurando que es el único aspirante en la carrera que lo enfrenta abiertamente.

Esa postura, sostiene, lo ha convertido en blanco de investigaciones del Departamento de Justicia por presunto fraude hipotecario y fiscal, acusaciones que niega.

Swalwell, quien representa desde 2013 una región ubicada al norte de California, se suma a una lista creciente de figuras demócratas que buscarán el cargo.

Entre ellos el exsecretario de Salud Xavier Becerra; el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa; y la excongresista Katie Porter, reconocida por haber recuperado para los demócratas un distrito clave en el sur del estado.

En la contienda no participarán nombres de alto perfil como la exvicepresidenta Kamala Harris ni el senador Alex Padilla, a pesar de figurar en encuestas preliminares.

Por el lado republicano, el comentarista político Steve Hilton y el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, figuran entre los postulados que buscarán desafiar el dominio demócrata en la región.

Las elecciones para gobernador se celebrarán el 3 de noviembre de 2026, en una carrera abierta tras el final del segundo mandato consecutivo de Newsom, quien ha estado al frente del estado desde 2019.

