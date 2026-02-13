Trump indulta a 5 exjugadores de NFL por crímenes de perjurio y drogas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, indultó a cinco exjugadores de la NFL por crímenes que van desde perjurio hasta tráfico de drogas.

Los ex jugadores de la NFL Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry y el fallecido Billy Cannon recibieron el indulto.

“Como nos recuerda el fútbol americano, la excelencia se basa en la determinación, la gracia y el coraje para resurgir. Nuestra nación también”, escribió Johnson en la red social X, agradeciendo a Trump su “continuo compromiso con las segundas oportunidades”.

¿Qué crímenes cometieron los cinco exjugadores de NFL indultados?

Klecko, ex estrella de los New York Jets, se declaró culpable de perjurio después de mentirle a un gran jurado federal que estaba investigando un fraude de seguros.

El ex-Jets entró al Salón de la Fama en 2023 y también fue cuatro veces al Pro Bowl durante su carrera.

Newton, un liniero ofensivo, aceptó ser culpable de un cargo federal por tráfico de drogas luego de que las autoridades descubrieron $10,000 dólares y casi 80 kilos de marihuana en un carro acompañado de otro hombre.

Lewis, ex jugador de los Baltimore Ravens y los Cleveland Browns, se declaró culpable en un caso de drogas en el que utilizó un teléfono celular para intentar concretar un acuerdo de drogas poco después de ser una de las primeras selecciones del draft de la NFL de 2000.

Henry, quien jugó para los Denver Broncos, se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína por financiar una red de drogas que transportaba la droga entre Colorado y Montana.

Cannon, que jugó con los Houston Oilers, los Oakland Raiders y los Kansas City Chiefs, admitió haber falsificado dinero a mediados de los años 1980 después de que una serie de malas inversiones y deudas lo dejaran en quiebra. El exjugador de los Oilers falleció en 2018 a los 81 años de edad.

