Max Verstappen lanza dura crítica al nuevo reglamento de F1: “Se siente como un Fórmula E con esteroides”

La nueva era de la Fórmula 1 está conllevando muchas críticas por parte de los pilotos. En el primer día de test en Bahrein fue Lewis Hamilton el que se quedó a gusto contra la nueva generación de monoplazas y en la segunda jornada de pruebas en Sakhir, aprovechando que no se subía al coche, fue Max Verstappen el que no se dejó nada en el tintero mostrando su descontento con el nuevo estilo de conducción.

Los pilotos ahora deben ser mucho más estrategas para saber gestionar los niveles de energía y potencia que se necesitan en cada momento. No se puede ir al máximo en todo momento, algo que un animal competitivo como Verstappen considera totalmente antinatura.

“Como piloto puro, disfruto conduciendo a toda velocidad. Y, en este momento, no se puede conducir así. Están pasando muchas cosas. Mucho de lo que haces como piloto en términos de aportaciones tiene un efecto enorme en el aspecto energético”, explicaba el tetracampeón en declaraciones recogidas por The Race.

“Y para mí, eso no es Fórmula 1, se siente más como un Fórmula E con esteroides. Porque ahí todo gira en torno a la energía, la eficiencia y la gestión. Eso es lo que defienden. En cuanto a la conducción, no es tan divertido. Pero al mismo tiempo, también sé lo que está en juego con el equipo, con nuestro propio motor. Y viendo la emoción de la gente, por supuesto, cuando me siento en el coche, siempre lo doy todo. Ellos lo saben. Pero el nivel de emoción no es tan alto”

Quiere más diversión

Verstappen es una persona nacida para conducir al límite. Cuando no está a bordo de un F1 siempre se le ve en un entorno de carreras, como ya son algunas pruebas de resistencia o varias pruebas de Simracing. Por eso mismo, el propio neerlandés compara la emoción que le dan otras disciplinas respecto a un Gran Circo que se supone que es la cúspide del automovilismo.

“Para mí, no importa que el coche sea ganador. En esta etapa de mi carrera, también tiene que ser divertido de conducir. Por supuesto, también estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1 para divertirme. Sé que vamos a tener que aguantar esta normativa durante bastante tiempo. Así que, sí, ya veremos”, comentó abiertamente Max.

“Solo quiero conducir con normalidad. Como debe ser, sin tener que pensar ‘Oh, si freno un poco más o menos, o cambio una marcha arriba o abajo’, cosas así, que afectan tanto al rendimiento en las rectas”, expresó para finalizar Verstappen.

