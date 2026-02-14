window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Barcelona envía queja ante falta de unificación de criterio arbitral en Copa del Rey

Barcelona se quejó del arbitraje luego de la derrota 4-0 ante Atlético de Madrid por la anulación de un gol

Barcelona's Eric Garcia reacts during the Copa del Rey semifinal first leg soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Madrid, Spain, Thursday, Feb. 12, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Barcelona cayó 4-0 contra el Atlético de Madrid. Crédito: Manu Fernandez | AP

Por  Reinaldo Oliveros

El FC Barcelona envió una carta formal al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al responsable del VAR y al director de la Asesoría Jurídica, en la que el club expresa su “profunda preocupación” por la falta de “criterio homogéneo” arbitral.

Esto luego del partido de la Copa del Rey y sufrir la anulación de un gol por una supuesta posición adelantada en la derrota 4-0 ante el Atlético de Madrid.

En el documento, el Barça expone “la falta de coherencia en el criterio disciplinario” que, a su entender, genera “una disparidad y una sensación de doble vara de medir incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición”.

También “criterios contradictorios en acciones de mano en el área” y que refuerzan “la sensación arbitrariedad y la falta de previsibilidad en la aplicación del reglamento”.

Barcelona denuncia errores y pide mejora en el VAR

Por otra parte, también denuncia la “acumulación de errores relevantes”, que la entidad azulgrana considera una “reiteración de errores arbitrales flagrantes” a lo largo de la temporada, “muchos de ellos determinantes y en perjuicio del club”.

Igualmente, expresa “dudas razonables” sobre el uso y la correcta aplicación de la tecnología del VAR, “especialmente en decisiones milimétricas que no han estado acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes” y la “falta de transparencia” en la gestión y publicación de los audios del VAR.

Por último, el Barça propone “la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias, con la voluntad de reforzar la confianza en el sistema”.

“Esta propuesta no responde únicamente a la defensa de los propios intereses, sino que se enmarca en la voluntad de contribuir al buen funcionamiento global de la competición y al beneficio de todos los clubes, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan y garantizar un marco de actuación claro, estable y equitativo para todos”, concluye el comunicado.

