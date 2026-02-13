Jamaica presenta sus nuevas camisetas inspiradas en Bob Marley para la Copa Mundial 2026

Jamaica podría presentarse en el torneo con una de las equipaciones más llamativas del campeonato, luego de que este viernes se revelaran oficialmente sus nuevas camisetas de local y visitante.

Ambos uniformes fueron diseñados en colaboración con la Fundación Bob Marley, una alianza que imprime en cada detalle la identidad cultural de la isla. La camiseta de local apuesta por una base amarillo dorado con un patrón que evoca las prendas de crochet y los tradicionales gorros que popularizó Bob Marley en la década de 1970.

El diseño incorpora franjas horizontales en negro, rojo y verde, acompañadas de gráficos que simulan discos de vinilo, reforzando el vínculo entre música y fútbol.

La versión de visitante, en negro, eleva aún más el concepto visual. Su base oscura está cubierta por líneas inspiradas en ondas sonoras, vinilos y casetes antiguos, en homenaje al ritmo rocksteady que marcó a la cultura jamaicana.

En el cuello aparece la etiqueta “Reggae Boyz/Girlz”, con una tipografía inspirada en el sello Tuff Gong, mientras que el clásico logotipo del trébol en dorado completa el diseño. Ambas camisetas incluyen en el dobladillo un retrato de Marley acompañado de la frase “El fútbol es libertad”, reflejo de la pasión que el músico sentía por el deporte.

El equipo terminó segundo en su grupo de Concacaf y tendrá que superar dos rondas de repechaje interconfederaciones para regresar a un Mundial por primera vez desde 1998. Si lo consigue, no solo volverá al máximo escenario del fútbol, sino que lo hará con una camiseta que ya compite por ser una de las más memorables del 2026.

