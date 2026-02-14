Cristiano Ronaldo sale de su “huelga” con gol en triunfo de Al Nassr

Los años y las polémicas pasan, pero la capacidad goleadora de Cristiano Ronaldo permanece intacta. El delantero portugués reapareció con el Al Nassr y necesitó apenas 18 minutos para marcar en la jornada 22 de la Saudi Pro League ante el Al Fateh.

Con esta anotación, CR7 llegó a 962 goles en su carrera profesional y continúa su camino hacia la histórica marca de los mil.

El ex jugador del Real Madrid atacó el área y empujó el balón tras un desborde para abrir el marcador en el encuentro disputado en el Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium.

Cristiano Ronaldo scores his 962 career goal as soon as he returns in Al Nassr squad.



The first one since turning 41. 🐐 🎂 pic.twitter.com/IrPznYnQRD — John Luke (@yesknow) February 14, 2026

Tras la anotación, el portugués celebró con su clásico “Siuu”, saltando con los brazos en alto antes de inclinarse cerca del banderín de córner.

Razones detrás de la “huelga” de Cristiano Ronaldo

En días anteriores, medios portugueses informaron que el atacante estaba inconforme con la gestión del Fondo de Inversión Pública sobre el club, señalando que, desde su perspectiva, no existía equidad en comparación con el trato recibido por el Al Hilal, equipo que recientemente fichó a Karim Benzema.

El diario A Bola también indicó que la protesta estaría relacionada con retrasos en pagos a empleados y colaboradores del club saudí.

“A BOLA entiende que la estructura del Al Nassr cedió a la presión del astro portugués y, en las últimas horas, liquidó todos los pagos pendientes a sus empleados”, publicó el medio.

