Manchester United se distancia de palabras de Ratcliffe sobre inmigrantes en Reino Unido

El Manchester United publicó este jueves un comunicado en el que reafirma su compromiso con la diversidad y la inclusión, tras la controversia generada por las declaraciones de su copropietario, Jim Ratcliffe, quien afirmó en una entrevista que el Reino Unido “ha sido colonizado por inmigrantes”.

“El Manchester United es un club orgulloso de ser inclusivo”, señalaron los ‘Red Devils’ en el texto oficial. “Nuestros diversos grupos de jugadores, trabajadores y comunidad global de aficionados refleja la historia y herencia de Mánchester, una ciudad que todo el mundo puede llamar hogar”.

La institución recordó que desde el lanzamiento de la iniciativa ‘All Red All Equal’ en 2016 ha promovido políticas centradas en la igualdad, la diversidad y la inclusión. “Continuamos comprometidos con los principios y el espíritu de esa campaña. Están reflejados en nuestras políticas, pero también en nuestra cultura”, añadió el club.

La reacción del United se produjo después de que Ratcliffe, en declaraciones a Sky News, señalara que “no se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo ayudas y con un alto nivel de inmigrantes”. El empresario agregó que “el Reino Unido ha sido colonizado, está costando mucho dinero. Ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no? La población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones”.

Ante la polémica, Ratcliffe difundió un comunicado en el que lamentó el impacto de sus declaraciones. “Siento si la elección de mis palabras ha ofendido a alguna gente en el Reino Unido y en Europa y si ha creado preocupación, pero es importante hablar del problema de la inmigración controlada y de su apoyo al crecimiento de la economía”, expresó.

Ratcliffe adquirió el 27,7 % del Manchester United el 24 de diciembre de 2023 a través de INEOS, conglomerado petroquímico que dirige. Desde su llegada a la estructura del club, ha impulsado una política de reducción de costos que ha incluido el despido de más de 400 empleados, la retirada de ciertos beneficios laborales y decisiones simbólicas como la eliminación de la pensión a figuras históricas como Sir Alex Ferguson.

