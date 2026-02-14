“El boxeo está muriendo”: La alarmante advertencia de Mike Tyson

Mike Tyson ha prendido las alarmas en el boxeo y expresó su preocupación tras admitir que está muriendo.

El miembro del Salón de la Fama del Boxeo creó el Mike Tyson Invitational, torneo que se realizará del 12 al 14 de marzo en la ciudad de Las Vegas.

Tyson y su equipo buscará los mejores boxeadores amateurs de todo el país y elevar el nivel poniendo a los mejores sobre la lona de combate.

“Escuchen, el boxeo está muriendo, y eso es lo que me impulsa”, dijo Tyson. “Si puedo involucrarme de alguna manera en el impulso y desarrollo del boxeo, estaré feliz con eso”.

“Estaba viendo algunas peleas amateurs y me preguntaba: ‘No tenemos suficientes gimnasios de boxeo'”, dijo Tyson el viernes. “Antes, cuando yo peleaba, podía combatir en la feria estatal de Ohio. Luego iba a Colorado dos semanas después y peleaba en el torneo nacional. Eso es lo que necesitamos para competir con otros países. Necesitamos más competencia”.

Mike Tyson admitió gustarle el estilo de UFC

El boxeo estará presente como una de las disciplinas olímpicas de Los Ángeles 2028, esto luego de que estuviera en duda la presencia del boxeo en los Juegos Olímpicos en dos años.

Tyson comentó el estilo con que la UFC, de Dana White, hace las cosas al estar más organizada y funciona como industria de entretenimiento.

“Me gusta ese tipo de organización”, dijo Tyson sobre UFC. “Es solo un hombre y manejan todo. Puede que eso no funcione para el boxeo, pero me gusta la idea. En UFC, si alguien da una mala pelea, puede quedar fuera. Es entretenimiento. De eso se trata. En el boxeo, si alguien arruina el espectáculo, lo siguen usando. Así que ese debe ser el criterio. O haces peleas emocionantes o no puedes participar”.

