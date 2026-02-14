Juegos de Invierno: En tan solo tres días se agotaron 10 mil preservativos repartidos en la Villa Olímpica

La distribución inicial de casi 10 mil preservativos gratuitos en los distintos puntos del poblado olímpico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se agotó en apenas 72 horas.

La rapidez con la que desaparecieron los productos, ofrecidos como parte de las medidas preventivas tradicionales, obligaron al comité organizador a anunciar que pondrá a disposición stocks adicionales si resulta necesario.

La falta de fecha para el nuevo reabastecimiento despertó reacciones que van desde la preocupación logística hasta el humor de los deportistas, según el reporte del sitio francés 20 Minutes.

La escasez afecta por igual a los diferentes espacios dedicados para los atletas, distribuidos entre Milán y Cortina d’Ampezzo. Hay que recordar que esta edición olímpica es la primera en la historia que se lleva a cabo en dos ciudades diferentes en el mismo territorio.

Política institucional para promover la prevención

La tradición de proveer gratuitamente preservativos en los Juegos Olímpicos responde a una política institucional para promover la prevención entre deportistas de todo el mundo.

Para esta edición de los Juegos de Invierno, el cálculo inicial supuso un promedio de tres preservativos por cada uno de los 2.900 atletas que actuarán en el evento.

Las cifras ponen en evidencia una previsión insuficiente ante la intensa vida social de estos encuentros deportivos. La cita deportiva se inició formalmente el pasado viernes 6 de febrero y culminará el próximo 22 de febrero.

Al margen de la provisión de anticonceptivos y las cuestiones logísticas, la convivencia durante la competencia dio lugar a numerosas historias personales, muchas de ellas amplificadas a través de redes sociales por los propios protagonistas.

Destacan las publicaciones de la estadounidense Sophia Kirkby, quien escribió: “Después de la competencia, será San Valentín… Podría estar buscando una cita para un cappuccino”, escribió la representante del luge.

