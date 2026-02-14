Lucas Pinheiro hace historia para Brasil con primer oro olímpico en JJ.OO de Invierno

Lucas Pinheiro se proclamó campeón olímpico en el eslalon gigante y conquistó el primer oro de la historia para Brasil en unos Juegos Olímpicos de Invierno, además de entregar a Sudamérica su primera medalla en la cita invernal.

En una jornada marcada por la nieve constante y la niebla sobre la exigente pista Stelvio, el brasileño firmó una segunda manga impecable para sellar un tiempo combinado de 2:25.00 minutos.

Su ejecución técnica —líneas limpias, transición fluida entre puertas y control de cantos en nieve pesada— le permitió imponerse al suizo Marco Odermatt, vigente campeón olímpico, por 0.58 segundos. El bronce fue para Loic Meillard.

A HISTORIC MOMENT FOR BRAZIL. A HISTORIC MOMENT FOR SOUTH AMERICA. 🇧🇷



LUCAS PINHEIRO-BRAATHEN DELIVERS THE RUN OF HIS LIFE. #WinterOlympics pic.twitter.com/m1hlRl9VxN — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) February 14, 2026

Un campeón con ADN brasileño y noruego

Pinheiro, de 25 años, compite por Brasil tras un giro decisivo en su carrera. Hijo de madre brasileña y padre noruego, inició su trayectoria representando a Noruega. Se retiró abruptamente antes de la temporada 2023 y regresó un año después, esta vez defendiendo los colores verde y amarillo.

Desde su retorno, ha encadenado hitos: primer brasileño en subir a un podio de Copa del Mundo, primera victoria del país en ese circuito y ahora, primer oro olímpico invernal.

“Brasil es campeón olímpico en esquí alpino”, declaró tras la prueba. “Es imposible poner en palabras lo que siento”. Con una ventaja de 0.95 segundos tras la primera manga —al salir con el dorsal uno— gestionó la presión con madurez competitiva en el descenso decisivo.

“Vamos Dancar”: carisma y samba en la nieve

Con la inscripción “Vamos Dancar” en su casco, el esquiador celebró en plena temporada de Carnaval, el festival que simboliza la identidad cultural brasileña.

En el podio, la emoción lo desbordó al escuchar el himno brasileño en medio de las montañas. “Es el mismo himno que escuchaba como fanático del fútbol brasileño. Ser ahora la razón por la que suena en un estadio, por un oro olímpico de invierno, me llena de orgullo”, expresó.

“Esquié con el corazón, y cuando esquías así, todo es posible”, afirmó. Con su oro en gigante, Lucas Pinheiro no solo ganó una carrera: redefinió el mapa del esquí alpino y abrió una nueva era para Brasil en el escenario olímpico invernal.

