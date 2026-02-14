Nueva York y NJ ganaron batalla a Trump: volverán fondos para túnel del Hudson River

Gateway Development Commission (GDC), agencia biestatal de Nueva York y Nueva Jersey, volverá a recibir fondos del gobierno federal para reactivar la construcción de un túnel en el río Hudson, considerado el proyecto de infraestructura actualmente más importante del país, valorado en $16,000 millones de dólares.

La financiación federal para el túnel ferroviario, que había estado suspendida durante más de cuatro meses, se reanudó ayer después de que los abogados de la administración Trump declararan ante una jueza federal que cumplirían con sus órdenes, destacó The New York Times.

“Los primeros $30 millones de dólares de fondos federales para Gateway ya llegaron y esperamos con ansias que el dinero restante se envíe lo antes posible para que la construcción pueda reanudarse”, declaró el senador (D-NY) Chuck Schumer.

La suspensión dejó al gobierno con una deuda de unos $205 millones de dólares a los planificadores del túnel y obligó a detener las obras del proyecto la semana pasada, así como al despido de unos 1,000 trabajadores sindicalizados, según Gateway

El gobierno federal había prometido más de $11,000 millones de dólares para el proyecto del túnel. Sin embargo, detuvo la financiación del túnel -que está diseñado para ser utilizado por Amtrak y NJ Transit- el 1 de octubre, el primer día del cierre del gobierno federal, mientras revisaban los contratos del proyecto para comprobar su cumplimiento con las regulaciones federales revisadas.

En las últimas semanas la administración Trump modificó su explicación de la prolongada suspensión de los fondos y sugirió que dejaría de interferir en el proyecto si el senador Schumer abogaba por colocar el nombre del mandatario en la estación Penn de Manhattan y en el Aeropuerto Internacional Dulles en Washington DC, un pedido que él rechazó,

Al preguntársele esta semana sobre esa exigencia y por qué Trump quería que su nombre apareciera en esos edificios, su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, respondió: “¿Por qué no?”.

El 2 de febrero los estados Nueva York y Nueva Jersey demandaron al Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT) argumentando que se habían visto perjudicados por los despidos y las interrupciones. La jueza federal Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó el fin de la suspensión de pagos a las 5 p.m. del 12 de febrero.

Con 24 horas de retraso, ayer viernes, poco antes de las 5 p.m., el senador Schumer anunció que la comisión había recibido la primera parte del dinero. Kathy Hochul, gobernadora demócrata de Nueva York, declaró: “Hoy logramos avances. Finalmente se liberaron $30 millones de dólares, y un informe ordenado por el tribunal garantizará la transparencia sobre los fondos restantes. Pero el trabajo no ha terminado. Es necesario restablecer la financiación completa ahora”.

Gateway confirmó que había recibido un desembolso inicial de $30 millones de dólares y esperaba recibir la totalidad de los $205 millones. “La construcción permanece suspendida por ahora y estamos trabajando con nuestros contratistas para planificar cómo distribuir estos fondos de la manera más eficaz y permitir que los trabajadores se reincorporen a sus labores para reanudar la construcción lo antes posible”, indicó el comunicado.

En octubre el Secretario del DOT, Sean Duffy y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought, afirmaron en ese momento que la decisión de detener los fondos se había tomado debido a la preocupación de que las agencias a cargo de los proyectos -MTA y Gateway Development Commission (GDC)- estuvieran atrasadas en el pago de una norma que se había publicado apenas horas antes, destacó Daily News.

La norma, publicada en el registro federal el viernes 3 de octubre, pretende prohibir el uso de factores de raza o sexo para determinar si un contratista puede ser considerado una “Empresa Comercial Desfavorecida” (DBE) a efectos de un programa del gobierno de Ronald Reagan creado en 1983 para apoyar contratos de grandes proyectos para pequeñas empresas “en desventaja” social o económica.

La interrupción de este proyecto evocó comparaciones con la abrupta cancelación de una versión anterior de un túnel ferroviario bajo el río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey: en 2010, Chris Christie, entonces gobernador republicano de Nueva Jersey, canceló el túnel ARC justo cuando comenzaba la construcción porque, según él, temía que su estado incurriera en grandes sobrecostos.