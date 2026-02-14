Tengo mi LinkedIn actualizado, pero no consigo trabajo: 5 errores que estás cometiendo

Aunque tengas un perfil de LinkedIn con todos los campos completos, e incluso actualizados, esto no basta para conseguir un buen trabajo. Puedes tener una foto de perfil óptima y una experiencia envidiable, pero hay otros errores que simplemente opacan o desaparecen esas virtudes.

Si ha pasado tiempo y no te contactan por mensaje directo, y tampoco recibes ofertas o la posibilidad de postularte a algunos proyectos, es momento de revisar tu página oficial de pies a cabeza. Tómate el tiempo y seguramente encontrarás las fallas.

5 errores en LinkedIn que te impiden conseguir trabajo

1. No enumerar tus habilidades clave

Uno de los fallos más comunes es dejar incompleta la sección de habilidades. Aunque aparece casi al final del perfil, es una de las áreas más relevantes para los reclutadores.

Hoy, los filtros de búsqueda priorizan competencias específicas. Si no incluyes habilidades alineadas con el puesto que deseas, es probable que tu perfil ni siquiera aparezca en los resultados. Muchos gerentes de contratación utilizan estos datos para reducir rápidamente el número de candidatos. Si no están visibles, quedas fuera del proceso antes de empezar.

2. Tener errores ortográficos o de redacción

Un perfil con errores tipográficos transmite descuido. Aunque equivocarse es humano, en un entorno profesional estos detalles pueden afectar la percepción sobre tu nivel de atención y compromiso.

Antes de dar por finalizado tu perfil, conviene revisarlo con calma o pedirle a alguien de confianza que lo lea. Una segunda mirada ayuda a detectar fallos gramaticales, frases poco claras o inconsistencias en fechas y cargos.

3. No activar la opción “Abierto a trabajar”

Si estás buscando empleo y no activas la función “Open to Work”, estás perdiendo visibilidad. Esta herramienta permite que reclutadores sepan que estás disponible, y puede configurarse para que tu empleador actual no lo vea.

La red profesional funciona mejor cuando tu entorno sabe que estás abierto a nuevas oportunidades. De lo contrario, tu búsqueda puede pasar desapercibida incluso para contactos que podrían recomendarte.

4. Mantener un perfil inactivo

LinkedIn no es solo un currículum digital, es una red social profesional. Limitarse a tener el perfil completo, pero no interactuar, reduce tu presencia.

Publicar logros, compartir artículos de tu sector, comentar publicaciones relevantes o destacar proyectos en los que participas ayuda a posicionarte como alguien activo y comprometido. La interacción constante aumenta la visibilidad y fortalece tu marca personal.

También es importante evitar usar la plataforma para expresar frustración sobre el mercado laboral. Los reclutadores observan no solo la experiencia, sino la actitud profesional.

5. No mostrar aprendizaje continuo

El mercado laboral cambia con rapidez. Los responsables de contratación valoran perfiles que demuestran actualización constante.

Cursos recientes, certificaciones, talleres y conferencias deben aparecer en tu perfil. Esto refleja interés por mejorar y adaptarse, cualidades que suelen influir en la decisión final.

