Cuánto te cobran de impuestos en Nueva York si tienes un sueldo de $100,000

Ganar seis cifras suena atractivo en casi cualquier lugar, pero en Nueva York la realidad fiscal puede cambiar por completo la percepción de ese ingreso. Entre impuestos estatales, federales y contribuciones obligatorias, el dinero disponible al final del año puede ser considerablemente menor de lo que muchos imaginan.

Vivir en Nueva York implica un costo de vida elevado que varía dependiendo si se reside en zonas rurales del estado o en ciudades como Nueva York capital o la llamada Gran Manzana.

Aun así, especialistas financieros advierten que un salario de $100,000 no rinde igual que antes cuando se aplican todas las cargas fiscales.

Bill Harris, director ejecutivo y fundador de Evergreen Wealth, explicó: “Un salario de $100k simplemente ya no es lo que solía ser, especialmente si vives en un estado con impuestos altos como Nueva York”.

Añadió que al hacer los cálculos, una persona puede terminar recibiendo solo cerca del 70% de su ingreso bruto, incluso antes de considerar gastos como renta, alimentos o transporte.

En el caso de una persona soltera, el impuesto estatal parte de una deducción estándar de $8,000.

Esto deja un ingreso gravable de $92,000, sobre el cual se estiman pagos de aproximadamente $4,952 en impuestos estatales.

Tras esta deducción, el ingreso disponible estatal rondaría los $95,048.

Para parejas casadas que presentan su declaración conjunta, la deducción estándar estatal sube a $16,050, reduciendo el ingreso gravable a $83,950.

En este escenario, el impuesto estatal estimado sería de $4,285, dejando un ingreso posterior cercano a $95,175 antes de considerar otras cargas fiscales.

A nivel federal, las cifras también cambian de forma importante. Una persona soltera cuenta con una deducción estándar de $16,100, lo que reduce su ingreso imponible a $83,900.

Bajo este esquema, el pago aproximado en impuestos federales asciende a $13,176, dejando un ingreso neto estimado de $86,824.

Para matrimonios que declaran conjuntamente, la deducción federal es de $32,200, con un ingreso gravable de $67,800.

El impuesto federal estimado se ubica en $7,662, lo que permitiría un ingreso posterior aproximado de $92,338 antes de otros descuentos.

Además de los impuestos sobre la renta, existen contribuciones obligatorias conocidas como FICA, que incluyen el programa Medicare y el Seguro Social.

Para un ingreso de $100,000, el pago aproximado a Medicare es de $1,450, mientras que la contribución al Seguro Social ronda los $6,200.

Al sumar todos los componentes, una persona soltera en Nueva York podría enfrentar un total aproximado de $25,778 en impuestos combinados, considerando gravámenes federales, estatales y FICA.

Esto dejaría un ingreso anual neto cercano a $74,222.

En el caso de una pareja casada que presenta su declaración conjunta, la carga fiscal total estimada sería de alrededor de $19,597, lo que permitiría un ingreso disponible aproximado de $80,403 tras impuestos.

Harris advierte que aumentar el salario no siempre se traduce en una mejora proporcional del dinero disponible.

“A medida que aumentan tus ingresos, también aumentan tus impuestos”, señaló.

También subrayó que la diferencia entre ganar $100,000 y $250,000 puede ser más significativa de lo que muchos creen debido a los cambios en las tasas impositivas y al estado de residencia.

Estos cálculos muestran que, aunque $100,000 continúa siendo un ingreso elevado en términos nominales, el peso de los impuestos en Nueva York puede modificar considerablemente la percepción del poder adquisitivo real.

