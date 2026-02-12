10 empleos que pagan más de $100,000 y no requieren título universitario

En un momento en que la inflación aprieta y el mercado laboral se siente inestable, muchas personas se preguntan si un título universitario de cuatro años sigue siendo la única ruta hacia un buen sueldo.

Un reporte del sitio web de búsqueda de empleo Resume Genius destaca 10 ‘new-collar jobs’, carreras donde la experiencia y rutas educativas no tradicionales (certificados, cursos en línea y entrenamiento en el trabajo) pueden abrir puertas, aun cuando el Departamento de Trabajo de EE. UU. suele indicar que una licenciatura es típicamente requerida en varios de estos puestos.

1) Gerente de marketing

El salario anual medio es de $161,030. Estos profesionales diseñan y coordinan programas para generar interés en productos o servicios.

Según el reporte, una ruta común para llegar ahí es acumular experiencia previa como social media manager o en optimización para motores de búsqueda (SEO), y luego escalar a roles de mayor responsabilidad.

2) Gerente de recursos humanos

Su salario medio anual es de $140,030. Aunque el Departamento de Trabajo señala que la licenciatura suele ser necesaria, Resume Genius indica que también se puede avanzar con certificaciones de recursos humanos, como la Associate Professional in Human Resources (aPHR).

El puesto se enfoca en cómo las empresas contratan, apoyan y gestionan a su personal, y se puede llegar desde áreas como administración o atención al cliente.

3) Gerente de ventas

El salario anual medio es de $138,060. El análisis subraya que, aunque algunas empresas prefieren título universitario, un historial sólido de resultados y conocimiento profundo del producto suele pesar más al contratar.

El rol se centra en planear, dirigir o coordinar la entrega de un producto o servicio al cliente.

4) Arquitecto de redes informáticas

Este puesto tiene un salario medio anual de $130,390, y el 10% con mayores ingresos llega a $198,030. Son quienes diseñan y construyen redes informáticas, como redes de área local (LAN), redes de área amplia (WAN) e intranets.

Aunque muchas vacantes piden licenciatura, Resume Genius afirma que es posible entrar sin ella, normalmente con experiencia técnica y formación especializada.

5) Gerente general y de operaciones

El salario anual medio es de $129,330. Son perfiles que mantienen a la empresa funcionando, muchas veces supervisando múltiples equipos.

El reporte indica que se suele ascender a este puesto tras ganar experiencia en gestión de proyectos, liderazgo de equipos u operaciones.

6) Analista de seguridad de la información

El salario medio anual es de $124,910 y el 10% mejor pagado alcanza $186,420. Además, el crecimiento proyectado del empleo es de 29% entre 2024 y 2034.

Aunque típicamente se pide licenciatura, el reporte menciona rutas como autoestudio, cursos en línea y certificaciones de TI, por ejemplo CompTIA Security+ o el certificado de ciberseguridad de Google.

Su trabajo es planear y ejecutar medidas para proteger redes y sistemas.

7) Ingeniero de ventas

El salario anual medio es de $121,520 y los sueldos más altos pueden llegar a $202,670. Son vendedores de productos o servicios empresariales que requieren experiencia técnica, como software o soporte especializado.

Resume Genius señala que se puede llegar sin título, pero suele requerir tiempo para construir la combinación correcta de habilidades técnicas y comerciales.

8) Gerente de servicios de salud

El salario medio anual es de $117,960 y el 10% superior alcanza $219,080. También se estima un crecimiento del empleo de 23% entre 2024 y 2034.

Los requisitos educativos varían, y el reporte sugiere rutas como certificaciones en administración de salud o en sistemas de historiales clínicos electrónicos.

El enfoque del puesto es manejar el lado del negocio dentro del sector salud.

9) Director de arte

El salario anual medio es de $111,040 y el 10% con mayores ingresos llega a $211,410.

Aunque el Departamento de Trabajo suele indicar licenciatura, Resume Genius recalca que un portafolio sólido, producción creativa constante y la capacidad de dar retroalimentación clara y útil pueden valer más que el origen académico.

Supervisan imágenes y estilo visual en medios como periódicos, revistas y producciones de Hollywood, entre otros.

10) Gerente de construcción

Este puesto tiene un salario medio anual de $106,980 y el 10% mejor pagado gana $176,990.

Supervisan proyectos de construcción y, según el reporte, normalmente se asciende tras años de experiencia como capataz o líder de cuadrilla.

También se menciona que certificaciones en gestión de proyectos o seguridad pueden ayudar, pero que el liderazgo y la organización son lo más determinante.

