Este kit para el cuidado de la piel es lo más vendido en Walmart y es muy barato

En su catálogo de productos de belleza, Walmart está sorprendiendo a los usuarios con un kit para el cuidado de la piel que, además de ser muy barato, tiene la etiqueta de “más vendido”. Se trata del e.l.f. SKIN Thirst Burst Dew-O Kit, un set de dos piezas que cumple una función maravillosa.

Su atractivo principal es que ofrece hidratación y exfoliación suave en formato compacto, pensado tanto para quienes desean cumplir una rutina facial y para los que buscan productos prácticos para llevar en sus viajes.

El kit se vende en Walmart por tan solo $10 dólares y acumula una calificación promedio de 4.5 estrellas basada en más de un centenar de opiniones.

¿Qué incluye el kit para el cuidado de la piel?

El set está compuesto por dos productos en tamaño de viaje:

Thirst Burst Pore-fecting Toner

Thirst Burst Drops

El primero es un tónico no comedogénico que combina hidratación y exfoliación. Está formulado con 2% de BHA (beta hidroxiácido), un ingrediente conocido por ayudar a limpiar los poros y remover células muertas. Además, incorpora un complejo de hibisco al 1%, que contribuye a mantener la piel con aspecto más uniforme y suave.

El segundo producto, las Thirst Burst Drops, es un suero en gel de uso múltiple. Su función es aportar hidratación inmediata y dar a la piel un acabado luminoso. Puede utilizarse solo, antes del maquillaje o mezclado con la base para lograr un efecto más fresco.

Su precio es uno de los factores clave. Por menos de lo que cuestan muchos sueros individuales, el consumidor obtiene un tratamiento básico de dos pasos: exfoliación e hidratación.

Otro punto a favor es la reputación de la marca e.l.f. Cosmetics, conocida por ofrecer productos accesibles y con estándares específicos: es 100% vegana y cuenta con certificaciones de libre de crueldad por parte de Leaping Bunny y PETA. Además, sus fórmulas están libres de ftalatos, parabenos, triclosán y sulfatos, algo que muchos compradores valoran al revisar etiquetas.

