Padre de Pensilvania apuñala a su bebé de 3 meses y dice que fue parte del “plan de Dios”

Michael Phillips, un padre de Pensilvania de 44 años, fue arrestado tras presuntamente apuñalar a su hijo de 3 meses en el abdomen y arrojarlo a la nieve, informaron autoridades del condado de Chester. El hombre habría dicho que todo fue parte del “plan de Dios”.

El arresto fue anunciado en un comunicado en Facebook por el Departamento de Policía de Coatesville y la Fiscalía del Condado de Chester. Phillips, residente de Coatesville, enfrenta cargos de intento de homicidio, asalto agravado y otros delitos.

Las autoridades señalaron que el acusado será procesado y que, conforme a la ley, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Según la denuncia penal, la policía acudió alrededor de las 11:36 a. m. a una vivienda en Smithbridge Drive tras recibir un reporte de apuñalamiento. La madre del bebé declaró que el acusado habló de “tener que sacrificar al bebé” y se acercó con un cuchillo, intentando apuñalarlo varias veces hasta herirlo una vez en el abdomen.

De acuerdo con el informe, tras el ataque la madre salió de la casa con el bebé y otro hijo de 9 años. El niño mayor corrió a buscar ayuda, mientras que el acusado siguió a la madre al exterior, tomó al bebé de sus brazos y lo arrojó a la nieve.

Protegió al bebé con su cuerpo

La mujer protegió al menor con su cuerpo hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Los agentes y equipos médicos de emergencia actuaron con rapidez para trasladar al bebé al hospital, ante los riesgos asociados a cualquier retraso en la atención médica infantil, según el comunicado.

La policía informó en un comunicado aparte que el niño se encontraba en estado muy grave y fue trasladado al Hospital Infantil de Filadelfia. Su estado era crítico, pero estable, tras ser ingresado en la UCI, según la policía.

La afiliada local de ABC, WPVI, obtuvo una declaración jurada de arresto describe cómo Phillips fue captado por las cámaras corporales de la policía haciendo comentarios sobre sacrificar al bebé mientras era puesto bajo custodia.

“Lo logré, Dios, lo logré”, supuestamente dijo Phillips, según recogió Law&Crime. “Todo esto fue parte del plan de Dios”.

El fiscal de distrito Christopher de Barrena-Sarobe afirmó que la policía local y los servicios médicos “trabajaron heroicamente para darle a este niño la oportunidad de sobrevivir”, y expresó que sus pensamientos están con la familia.

Por su parte, el jefe de policía Jack Laufer dijo sentirse “increíblemente orgulloso” de los primeros auxilios por su actuación tras la tragedia.

