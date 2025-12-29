Adolescente es acusado de matar a su madre y herir a su padre en una casa de Pensilvania

Un adolescente fue arrestado en West Virginia tras ser acusado de disparar contra sus padres el pasado viernes en Pensilvania, un día después de Navidad. El incidente, ocurrido en la localidad de New Freeport, resultó en la muerte de su madre y dejó a su padre herido.

La Policía Estatal de Pensilvania acudió al domicilio familiar, ubicado cerca de la frontera con Virginia Occidental, donde hallaron a los padres de Jarrod Noll, de 18 años, con heridas de bala. Los hermanos menores del agresor se encontraban dentro de la vivienda en el momento del ataque, aunque los disparos se efectuaron en el exterior, señalan los informes.

Posteriormente, la madre de Noll fue trasladada a un centro médico en estado crítico, donde posteriormente falleció. Por su parte, el padre fue hospitalizado y ya fue dado de alta en condición estable, informó New York Post.

Operativo de búsqueda y captura del adolescente

Luego del presunto crimen, el adolescente huyó a pie, lo que generó una persecución masiva. Las autoridades calificaron a Noll como alguien “armado y peligroso”, se desplegaron helicópteros y unidades caninas para rastrear la zona boscosa.

“Usamos perros rastreadores, helicópteros y policías a pie que registraban terrenos difíciles”, dijo el sargento de la Policía Estatal de Pensilvania, Richard Sizer, a los medios.

Mientras tanto, el oficial también enfatizó la urgencia de la localización del joven debido al riesgo para la población, y señaló que “obviamente, cuando alguien está prófugo con una orden de homicidio, con un arma en la mano, es un gran peligro para la comunidad”.

Finalmente, Noll fue localizado y detenido “sin incidentes” el sábado en West Virginia, enfrentando cargos formales por homicidio e intento de homicidio. De momento, permanecerá bajo custodia en dicho estado mientras se completa el proceso de extradición hacia Pensilvania para enfrentar el juicio correspondiente.

Sigue leyendo:

– Phil Murphy supera las 300 concesiones de clemencia: una de las mayores liberaciones de presos en la historia de Nueva Jersey

– Cadena perpetua para cuatro pandilleros MS-13 en Nueva York: homicidios y narcotráfico

– Martin Scorsese recuerda con cariño a Rob Reiner y califica su muerte como una “obscenidad”