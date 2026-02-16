Anuncian retiro de papilla de fruta para bebés por presunta contaminación

La marca de comida para bebés Tippy Toes, propiedad de Initiative Foods, ha anunciado el retiro a nivel nacional de un lote específico de su puré de fruta Apple Pear Banana debido a preocupaciones sobre contaminación con patulina, una micotoxina producida por ciertos tipos de moho que pueden crecer en frutas como las manzanas.

La decisión fue comunicada el pasado 13 de febrero por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

¿Cuál es el producto afectado?

El lote afectado, identificado con el número 07174 y fecha de caducidad del 17 de julio de 2026, presenta niveles elevados de patulina, que puede causar efectos adversos en la salud, como daño nervioso, fiebre, náuseas y posible inmunosupresión si se consume en grandes cantidades de manera prolongada.

El retiro incluye el puré de fruta Tippy Toes Apple Pear Banana, que fue distribuido a nivel nacional en supermercados de EE.UU., excepto en Alaska, y también en los territorios de Guam y Puerto Rico. No se han reportado casos de enfermedades o efectos adversos relacionados con el producto hasta el momento.

La compañía recomienda a los consumidores que posean el producto afectado que lo desechen de inmediato o lo devuelvan al lugar de compra para obtener un reembolso. Además, se les insta a consultar con un proveedor de atención médica si tienen alguna inquietud tras consumir el puré.

Los minoristas han sido instruidos para retirar inmediatamente cualquier envase del puré Tippy Toes Apple Pear Banana que coincida con el número de lote y la fecha de caducidad mencionados.

Don Ephgrave, director ejecutivo de Initiative Foods, aseguró que la seguridad de los consumidores es su principal prioridad y que están trabajando estrechamente con la FDA para implementar medidas de seguridad adicionales en sus productos.

