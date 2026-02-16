Cardi B abordó los rumores sobre su ruptura con Stefon Diggs

La rapera Cardi B abordó los rumores sobre una supuesta ruptura con su novio, el jugador de la NFL Stefon Diggs tras el Super Bowl del pasado 8 de febrero. La artista dio a entender que no esta en una relación íntima con Diggs, con quien comparte un hijo que nació en noviembre de 2025.

La rapera se presentó en Los Ángeles como parte de su gira Little Miss Drama Tour el domingo 15 de febrero y abordó su situación sentimental con Diggs. “Solo porque no me acuesto con el papá de mi bebé no significa que puedas hablar de él”, dijo Cardi mientras actuaba en el show.

“Esto es para ti, perr$#”, dijo antes de interpretar su canción “Pretty & Petty” de su álbum de 2025 Am I the Drama ?. Aparentemente esta sería una respuesta a un comentario que la rapera BIA hizo sobre Diggs luego de que su equipo, los New Englands Patriots, perdió contra Seattle Seahawks en el Super Bowl LX.

“¿Puedes nombrar a alguien con más [madres de bebés] que yardas de recepción?”, escribió vía X el jueves 12 de febrero. “¡Yo sí! Y sé que… [ya sabes qué, olvídalo]”.

Los rumores de una supuesta ruptura entre Stefon Diggs y Cardi B comenzaron a circular después del Super Bowl cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales. Además, antes del partido, la rapera asistió a la alfombra roja de la fiesta Fanatics del Super Bowl. En ese evento, una periodista le preguntó si tenía algún mensaje previo al juego para Diggs y respondió escuetamente: “Buena suerte”.

Cardi B hizo un cameo sorpresa en el show de medio tiempo de Bad Bunny junto con otras estrellas como Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko y Ronald Acuña Jr.

Cardi B y Stefon Diggs se vincularon por primera vez en octubre de 2024 y confirmaron su relación en mayo de 2025, luego de la polémica separación de la artista con el rapero Offset. Luego Diggs y Cardi dieron la bienvenida a su primer bebé juntos, un hijo, en noviembre de 2025.

