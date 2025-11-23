Cardi B cubrió en oro el cordón umbilical de su cuarto hijo, el primero con Stefon Diggs

La rapera Cardi B decidió tener un recuerdo especial y excéntrico del nacimiento de su cuarto hijo, el primero con su novio Stefon Diggs, jugador de la NFL.

La ganadora del Grammy dio a luz a su cuarto hijo la semana pasada y tras el nacimiento la artista decidió cubrir en oro el cordón umbilical de su hijo para convertirlo en un colgante.

La artista usó los servicios de Mommy Made Encapsulation, una empresa que se encarga de encapsular y preservar la placenta y cordones umbilicales de las madres. La empresa fue la que hizo público el colgante que encargó Cardi B con el cordón umbilical de su hijo.

“El cordón umbilical es la primera conexión entre una madre y su bebé: la línea vital que los nutrió, los protegió y los llevó a través de cada momento del embarazo”, dice la empresa en la publicación.

Mommy Made Encapsulation dio forma de corazón al cordón umbilical del bebé de Cardi B. “Crear este recuerdo es siempre un gran honor, pero hacerlo nuevamente por Cardi y su dulce bebé significa muchísimo para nosotros. Convertir algo tan significativo en una pieza que pueda conservarse, recordarse y atesorarse para siempre es una de las partes más especiales de lo que hacemos”, escribió la empresa.

La rapera anunció su embarazo en su relación con Stefon Diggs tras separarse de su exesposo, el rapero Offset.

“Estoy feliz. Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, muy poderosa al estar trabajando tanto y, al mismo tiempo, creando una vida”, expresó en el programa.

Luego de rumores de romance que comenzaron a circular a finales de 2024, la pareja confirmó su relación cuando asistieron juntos un partido de los Boston Celtics contra los New York Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York en mayo de 2025

Cardi B tuvo una relación con el rapero Offset, con quien tuvo tres hijos: Kulture Kiari, de siete años; Wave Set, de cuatro; y Blossom Belle, nacida en septiembre de 2024.

