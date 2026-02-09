Cardi B y Stefon Diggs desatan rumores de separación tras el Super Bowl

La rapera Cardi B y el futbolista Stefon Diggs despertaron rumores de separación luego de que se dejaron de seguir en Instagram tras el partido del Super Bowl LX el pasado 8 de febrero.

Diggs juega con los New England Patriots que se enfrentaron a los Seattle Seahawks en la final de la NFL. Tras la derrota del equipo de Diggs, los fans se percataron de que la pareja se dejó de seguir en Instagram tras el partido.

Cardi B sorprendió durante el partido al ser una de las artistas invitadas a la famosa ‘casita’ durante el show del cantante Bad Bunny. Junto a Cardi B estuvieron otros artistas latinos como Karol G, Young Miko, Jessica Alba y Pedro Pascal, así como el pelotero venezolano Ronald Acuña Jr.

Hasta el momento, Cardi B ni Stefon Diggs se han pronunciado con respecto a una separación.

Esto ocurre meses después del nacimiento del hijo de ambos, en noviembre de 2025, tras pocos meses de relación. Cardi B es madre de tres hijos, Kulture, de 7 años, Blossom, de 17 meses, y Wave, de 4, a quienes comparte con su ex Offset. Diggs es padre de cinco hijos: Nova de 9 años y Shiloh de 14 meses. También tuvo un hijo que nació en 2025 con K’yanna Barber; y otra hija nacida en 2025 que comparte con Cayy Benji. También comparte a su hija Charliee, nacida en abril de 2025, con Aileen Lopera.

Tras meses de rumores y en medio de su polémico divorcio con Offset, Cardi B y Steffon Diggs confirmaron su relación en mayo de 2025 mientras disfrutaban juntos de un partido entre los New York Knicks y los Boston Celtics.

En una entrevista con Billboard, Cardi B habló sobre cómo ha sido para ella salir con otra persona famosa luego de su divorcio con Offset. “Fue muy duro, pero es lo que es. Es difícil esconderse. También es difícil salir con alguien en los treintas, pero me gusta. Lo amo hoy. Siempre he tenido miedo de salir con gente porque siempre he estado en una relación larga desde que tenía como 21 años”, dijo.

