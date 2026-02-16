Hidrante bloqueado complica incendio y deja una víctima fatal en Queens

Un incendio dejó a un anciano sin vida dentro de un edificio de apartamentos de Queens el domingo en la noche, tras los esfuerzos de los bomberos por extinguir el fuego, que se vieron afectados porque un vehículo bloqueó un hidrante, informaron las autoridades.

Al menos 90 efectivos de EMS y oficiales del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) se apresuraron para responder a las llamas que estallaron en el complejo de apartamentos en 78th Street entre Broadway y Woodside Avenue en Elmhurst poco antes de las 7:20 de la noche, de acuerdo con FDNY.

Los oficiales bomberiles hallaron a un hombre de 83 años que estaba inconsciente y no respondía, con heridas de gravedad, en medio de sus operaciones de búsqueda, explicaron los funcionarios.

El anciano fue trasladado al hospital, donde posteriormente fue declarado muerto, indicó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) e informó New York Post.

Fue descubierto en la habitación trasera de un apartamento en el sexto piso del edificio, donde había “un fuerte incendio” y “muchas condiciones de humo en todo el piso superior”, expresó el subjefe del FDNY, Jeff Meister, en el lugar de los hechos.

Mientras los bomberos se apresuraban a apagar el fuego y tratar de rescatar al hombre mayor, las unidades hallaron una boca de incendios congelada y otra bloqueada por un automóvil frente al edificio en cuestión.

“Parece ser un problema en toda la ciudad, donde los residentes estacionan sobre los hidrantes”, manifestó Meister.

“Cuando los vehículos se estacionan junto a un hidrante, sin duda obstaculizan nuestras operaciones. Ralentiza todo. Apagar el fuego rápidamente es fundamental para nuestro trabajo”, agregó.

La causa que provocó el incendio sigue bajo investigación, aseguraron las autoridades.

