Gobernadora Hochul impulsa reformas de vivienda para acelerar construcciones nuevas

Una vez más la gobernadora, Kathy Hochul, y el alcalde, Zohran Mamdani dejaron ver este martes que siguen jugando en el mismo equipo para impulsar diferentes proyectos a favor de la asequibilidad en Nueva York y en concreto sobre la construcción de más viviendas.

La mandataria estatal anunció que impulsará un plan de medidas ejecutivas y reformas a las leyes estatales de construcción de nuevos inmuebles que busca simplificar los procesos para crear más unidades modificando apartes de la Ley Estatal de Revisión de la Calidad Ambiental, que actualmente ralentiza muchos proyectos inmobiliarios.

Al lado del burgomaestre de la Gran Manzana y de otros alcaldes de Nueva York, la jefe del Estado presentó el plan “Déjenlos construir”, con el que se reducirían trámites burocráticos que retrasan la construcción de infraestructura y proyectos de agua y parques para agilizar los proyectos.

“Durante demasiado tiempo, la burocracia innecesaria y obsoleta ha obstaculizado la vivienda y la infraestructura que los neoyorquinos necesitan para abordar la crisis de vivienda y hacer la vida más asequible en las comunidades de todo nuestro estado”, dijo la gobernadora Hochul.

“Nueva York se define por nuestra ambición sin límites: somos un estado que construye. Es hora de reducir la burocracia que, con demasiada frecuencia, ralentiza los proyectos y permitir que las comunidades construyan, para que podamos ofrecer a todos los neoyorquinos el estado más asequible y habitable que merecen y atraer a nuevos residentes que quieran llamar a Nueva York su hogar”, agregó.

La mandataria destacó que actualmente construir grandes proyectos en Nueva York es demasiado difícil y pueden tardar hasta un 56% más que en otros estados, lo que además implica mayores costos. Asimismo mencionó que según un informe de la Comisión Ciudadana de Presupuesto, la burocracia incrementa hasta $82,000 el costo por unidad en la ciudad de Nueva York, lo que frena la inversión en infraestructura de agua potable, guarderías y parques.

El alcalde Mamdani compartió la visión de Hochul y aseguró que ayudará a que se promueva su agenda a favor de la asequibilidad de manera más acelerada.

“No podemos abordar nuestra crisis de vivienda sin facilitar la construcción de viviendas en la ciudad de Nueva York. La reforma de la revisión ambiental actualizaría nuestras regulaciones y garantizaría que podamos implementar una agenda de asequibilidad en el plazo necesario”, dijo Mamdani. “Espero que forme parte del presupuesto estatal aprobado este año. Los neoyorquinos no pueden esperar más para que se tomen medidas en materia de vivienda”.

El Director Ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de Nueva York, Stephen J. Acquario, también dejó ver que están en el mismo bote de la mandataria estatal y mencionó que los condados de todo el estado de Nueva York reconocen que la Ley Estatal de Revisión de la Calidad Ambiental (SEQR) desempeña un papel importante en la protección de los recursos naturales y comunidades, pero también hace que los procesos actuales puedan ser “excesivamente complejos, lentos y costosos”.

“Acogemos con satisfacción la revisión del marco de la SEQR por parte de la gobernadora y esperamos colaborar con ella y la Legislatura para modernizar el proceso de forma que se preserven sólidas protecciones ambientales, a la vez que se permita a los condados y municipios proporcionar la vivienda y la infraestructura que los neoyorquinos necesitan con urgencia”, dijo Acquario.

Con la enmienda propuesta por la mandataria estatal se eximiría a ciertos tipos de vivienda que no tienen un impacto significativo en el medio ambiente de la revisión adicional de SEQRA, pero aquellos proyectos seguirían obligados a cumplir con los requisitos estatales de regulación y permisos que rigen el uso del agua, la calidad del aire, la justicia ambiental y la protección de los recursos naturales.

La aceleración de proyectos de infraestructura no solo beneficiaría los planes de vivienda sino también de agua limpia, proyectos ecológicos, parques y senderos, ciclovías recreativas e incluso guarderías infantiles, una de las grandes banderas del alcalde Mamdani.

Carlina Rivera, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Estatal de Nueva York para la Vivienda Asequible, destacó que urge encontrar herramientas que aceleren la construcción de viviendas y apoyó la iniciativa de Hochul.

“A Nueva York se le está agotando el tiempo para abordar su crisis de vivienda asequible, y las demoras innecesarias en el proceso de la SEQRA dificultan y encarecen la construcción de las viviendas que necesitan los neoyorquinos”, dijo la exconcejal de la Gran Manzana.

“Las reformas propuestas por la gobernadora Hochul para la SEQRA logran el equilibrio adecuado al agilizar la revisión de proyectos de vivienda asequible adecuados, a la vez que preservan protecciones ambientales cruciales”, agregó la líder latina, al tiempo que pidió a la Legislatura estatal que apruebe el plan.

La Directora Ejecutiva de la Conferencia de Vivienda de Nueva York, Rachel Free, declaró que reformar la ley SEQRA es fundamental para impulsar la producción de viviendas en Nueva York.

“El proceso actual suele generar años de retraso, incrementar los costos y bloquear proyectos de vivienda e infraestructura sin lograr mejores resultados ambientales. La modernización propuesta por la gobernadora se centraría, acertadamente, en proyectos con impactos verdaderamente significativos, a la vez que reduciría los retrasos en proyectos de vivienda clave”, dijo Free. “La reforma de la SEQRA es esencial para impulsar la vivienda asequible y la vitalidad económica que Nueva York necesita con urgencia, manteniendo al mismo tiempo sólidas protecciones ambientales”.

La directora de la Federación Nacional de Empresas Independientes del Estado de Nueva York, Ashley Ranslo calificó la iniciativa promovida por la mandataria estatal como “una medida práctica y necesaria” para ayudar a agilizar y acelerar el proceso de desarrollo y construcción de viviendas.

“En Nueva York, poner en marcha un proyecto requiere demasiado tiempo y recursos, lo que inevitablemente aumenta el costo de la construcción”, dijo la ejecutiva.

“Reformar la SEQRA reducirá la burocracia, acelerará los proyectos de construcción y los hará más asequibles, lo que en última instancia beneficiará a la economía del Estado, a las pequeñas empresas y a las comunidades de todo el estado”, acotó.

El presidente y director ejecutivo de Partnership for New York City, Steven Fulop, se sumó a las quejas hacia algunas normativas de la ley ambiental y manifestó que hacer las modificaciones pertinentes tendrá un gran impacto en la vida de los neoyorquinos.

“Con frecuencia escucho a los miembros de la Junta de Partnership decir que la SEQRA necesita mejoras desde hace mucho tiempo. Es innecesariamente burocrática y retrasa los proyectos”, dijo. “Me alegra que la gobernadora Hochul esté asumiendo este reto, ya que es un factor innecesario que encarece el desarrollo de viviendas en la ciudad”.