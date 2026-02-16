Polémica celebración de Michael Jordan tras triunfo de su equipo 23XI Racing en las 500 Millas de Daytona

Michael Jordan, legendario exbasquetbolista y considerado por muchos como el mejor deportista de todos los tiempos, está envuelto en la polémica después de un triunfo conseguido como propietario en las 500 millas de Daytona.

En lo que es una de las carreras más prestigiosas en el automovilismo de los Estados Unidos, Michael Jordan celebró de forma eufórica, quizás demasiado, lo que tiene ahora en boca de distintos medios y de las redes sociales.

This photo of Michael Jordan with his Daytona 500 trophy is ICONIC. 🏆🥶



(via @FOXSports) pic.twitter.com/9yVkIpgPuD — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 16, 2026

Tyler Reddick fue el piloto ganador de las 500 millas de Daytona con el equipo de Michael Jordan, todo en una carrera dramática que se decidió prácticamente en la última vuelta.

Durante la celebración y entrega del trofeo, un video de Michael Jordan se hizo viral en donde el ex de los Chicago Bulls y los Washington Wizards alcanza a pellizcar por la espalda e incluso, en la parte posterior de las piernas a Beau, el hijo de Reddick.

Interesting celebration choice by Michael Jordan after winning the Daytona 500.



pic.twitter.com/lK42WZkPQT — Breaking911 (@Breaking911) February 16, 2026

Las reacciones no se han hecho esperar en distintos ámbitos e, incluso, las críticas hacia Michael Jordan por su acción han sido severas en las redes sociales tras la difusión del video.

Primer título

Michael Jordan fundó 23XI Racing junto a Denny Hamlin en 2021 para convertirse en el primer propietario negro de NASCAR. Hamlin quería asegurar su futuro como dueño cuando se retire como piloto, pues sigue compitiendo como piloto de Joe Gibbs Racing y quedó 31o en Daytona.

Michael Jordan is a Daytona 500 champion! pic.twitter.com/awIrrSY4fp — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 15, 2026

El nombre es un tributo directo a sus legados: el 23 de Jordan con los Bulls y el 11 (XI) que Hamlin ha pilotado toda su vida.

Jordan ha invertido entre 35 y 40 millones de dólares de su propio bolsillo en un proyecto que en apenas cinco años ha pasado de ser un experimento mediático a una potencia que mira de tú a tú a los equipos históricos, y con esta convulsa carrera logra su primer título.

Seguir leyendo:

Comisionado de NASCAR renuncia tras juicio por monopolio ligado a Michael Jordan

Michael Jordan llega a un acuerdo para concluir la demanda antimonopolio con la NASCAR

Michael Jordan añora un regreso a la NBA: “Ojalá pudiera tomar una pastilla mágica y jugar hoy”