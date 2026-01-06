Comisionado de NASCAR renuncia tras juicio por monopolio ligado a Michael Jordan

Un mes después del juicio por monopolio excesivo en el que estuvo involucrado un equipo copropiedad de Michael Jordan, el comisionado de la NASCAR, Steve Phelps, renunciará a su cargo a finales de este mes.

La noticia la dio a conocer NASCAR este martes en un comunicado donde no se anuncia quién será el sucesor al cargo, pero detalla que junta directiva tomará el mando de forma provisional.

“Steve Phelps tomó la decisión personal de retirarse de la compañía y de su cargo como comisionado del deporte motor más importante de Estados Unidos. Phelps, quien se unió a NASCAR en 2005, dejará la compañía a finales de mes”, resaltaron.

Por su parte, Phelps se mostró orgulloso por haber ostentado el cargo por dos décadas. “Como aficionado de toda la vida a las carreras, me llena de orgullo haber sido el primer comisionado de la NASCAR y de haber liderado nuestro gran deporte a través de tantos desafíos, oportunidades y logros increíbles a lo largo de mis 20 años”, dijo.

La renuncia del comisionado se da un mes después del juicio que concluyó el pasado 11 de diciembre después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo.

De acuerdo con ‘The Athletic’ Phelps quedó expuesto en ese proceso gracias a unos mensajes texto que salieron a la luz donde insultaba llamándole “estúpido” y “payaso” a la leyenda de la NASCAR y miembro del Salón de la Fama, Richard Childress, quien es actualmente propietario de un equipo.

La demanda comenzó cuando dos equipos de NASCAR, incluido 23XI Racing, copropiedad de Michael Jordan, acusaron a la organización de violar la ley antimonopolio. ¿Por qué? Las cláusulas de exclusividad limitaban la entrada de nuevos equipos.

Además, denunciaban la supuesta presencia de un control abusivo de ingresos y derechos televisivos y restricciones en el acceso a las carreras.

El juicio se desarrolló en 2024 y 2025, con gran atención mediática porque involucraba directamente a Jordan.

Steve Phelps, una carrera de la NFL a NASCASR

Steve Phelps trabajó en la NFL entre 1990 y 2004, donde pasó de ser gerente de marketing a convertirse en vicepresidente de marketing corporativo.

En 2005 fue contratado por la familia France, propietaria de NASCAR. Fue testigo de grandes cambios para la empresa. Phelps se convirtió en el primer comisionado de la historia de la organización.

De acuerdo con NASCAR, sus logros más destacados fueron: la transformación del calendario con eventos innovadores como la carrera en el Coliseo de Los Ángeles y la primera carrera callejera en Chicago.

La expansión internacional y consolidación de acuerdos de medios y derechos de transmisión a largo plazo. Asimismo, el lanzamiento del Next Gen Car en 2022, el séptimo modelo nuevo en la historia de NASCAR.

También la fusión con International Speedway Corporation (ISC) y el impulso a iniciativas de equidad y justicia social dentro del deporte.



