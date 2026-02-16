‘The Simpson’ estrenan su episodio 800 sin pensar en un cierre definitivo

La famosa serie The Simpson llegó a su episodio 800 y se mantiene como la serie animada más longeva de la televisión estadounidense. A pesar de su éxito ininterrumpido durante más de 35 años, los guionistas no contemplan un cierre definitivo para la serie.

Durante una entrevista con The Wrap, Matt Selman, histórico guionista y actual showrunner de The Simpson, aseguró que la idea de un cierre va en contra de la escencia de la serie. Además aseguró que la serie no tendrá un desenlace tradicional y afirmó que en el eventual caso que la serie deje de producirse no habrá una despedida formal.

Selman recordó el episodio de hace un año y medio en el que parodiaban los típicos finales de series. “Hicimos un episodio hace aproximadamente un año y medio que era como una parodia del final de la serie . Incluimos todos los conceptos posibles de final de serie en una sola serie, así que fue mi forma de decir que nunca vamos a hacer un final de serie”, declaró

The Simpson tiene una caracteristica particular de reinicio permanente en el que los capítulos son autónomos y los personajes terminan en el mismo lugar, a diferencia de otras historias que desarrollan grandes arcos narrativos destinados a cerrarse.

“Se supone que la serie no debe cambiar. Los personajes se reinician cada semana. Es como el Día de la Marmota, pero no lo saben, y no mueren tanto. Si la serie terminara, no habría final, solo sería un episodio normal con la familia. Probablemente algún pequeño detalle oculto, pero sin un ‘Voy a extrañar este lugar’”, dijo Selman.

Los Simpson marcó un hito al estrenar el episodio 800 titulado “Tesoro Irracional”, de la serie animada de Matt Groening en Fox. Tras este logro, Selman se refirió al compromiso que hay detrás de la serie.

“Solo queremos que cada episodio sea una minipelícula increíble, independiente y original de los otros 799”, explicó Selman. “Es un reto difícil, pero muy divertido, esa búsqueda de originalidad; y ser dignos de la responsabilidad de crear una serie de televisión donde podemos hacer lo que queramos y que a la gente parezca gustarle. Somos los guionistas más afortunados del mundo. Simplemente no quiero arruinarlo”.

