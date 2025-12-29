Humberto Vélez, voz de Homero, aparece interpretándose a sí mismo en ‘The Simpsons’

El episodio 12 de la temporada 37 de The Simpsons, titulado “¡The Fall Guy-Yi-Yi!”, que se estrenó el domingo 28 de diciembre por FOX, dio mucho de qué hablar debido a que estuvo lleno de referencias y guiños a la cultura mexicana.

En esta ocasión, Homero Simpson se ve envuelto en una situación laboral bastante peculiar al terminar convirtiéndose en el doble de acción de El Hombre Abejorro, cuyo nombre real es Pedro, una estrella de la televisión que necesita desaparecer un rato de las cámaras para recuperarse.

La historia lleva a Homero y al famoso Hombre Abejorro (Bumblebee Man) desde los foros de grabación hasta una arriesgada escena que incluye un salto desde una pirámide, todo con el humor clásico de la serie, pero acompañado de detalles muy reconocibles de México que no pasaron desapercibidos.

Uno de los momentos que más comentarios generó fue la aparición especial de Los Tigres del Norte, quienes interpretaron “El Corrido de Pedro y Homero”, una canción creada únicamente para el capítulo.

Sin embargo, la sorpresa que más emoción causó entre los fans fue la aparición de Humberto Vélez, el reconocido actor de doblaje que durante las primeras 15 temporadas fue la voz de Homero Simpson en español latino, algo que para muchos fue uno de los grandes regalos del episodio.

En esta ocasión, Vélez prestó su voz en inglés a El Hombre Abejorro y además apareció como personaje animado en una escena clave junto a Homero, luego de una aparatosa caída desde una pirámide. Ahí soltó la frase “El dolor de este hombre me quita mis propias penas”, un guiño lleno de nostalgia que rinde homenaje a su historia con la serie.

¡Humberto Vélez aparece como ÉL MISMO en el nuevo episodio de Los Simpson!



Por si fuera poco, el episodio también contó con un cameo de lujo: Alejandro González Iñárritu apareció interpretándose a sí mismo como el director de una película dentro del universo de Springfield, en la que participan Homero y El Hombre Abejorro, sumando otro momento memorable a este capítulo que estuvo lleno de símbolos y referencias de la cultura mexicana dentro de su historia.

