Tiroteo durante partido de hockey sobre hielo deja 3 muertos y 3 heridos en Rhode Island

Al menos tres personas han fallecido y tres han sido hospitalizadas debido a un tiroteo en un estadio de hockey sobre hielo en Pawtucket, una ciudad en Rhode Island situada a 70 kilómetros de Boston.

La oficina del alcalde de Pawtucket aseguró que una niña ha fallecido en el tiroteo durante un partido de hockey dos equipos de escuela secundaria.

La alcaldía dijo que el tirador estaba muerto y que la policía no estaba buscando a nadie más. El pistolero murió por una herida de bala autoinfligida, añadieron las autoridades, según adelantó el medio local WPRI.

El suceso, del que aún se desconocen los detalles, se produjo en el Dennis M. Lynch Arena de Pawtucket. En este escenario deportivo de patinaje sobre hielo cubierto se había programado un partido de hockey a las dos de la tarde entre los colegios de Coventry y Blackstone Valley.

Alarmante aumento de tiroteos

Este tipo de tiroteos no son lamentablemente algo aislado en Estados Unidos. El año pasado se produjeron casi 15,000 muertes por armas de fuego en el país. Según la web Gun Violence Archive, el año pasado se produjeron 14,651 muertes frente a las casi 17,000 de 2024, lo que supone el cuarto descenso consecutivo y el menor nivel desde 2015.

Las cifras, recopiladas por la organización sin fines de lucro Gun Violence Archive, incluyen asesinatos, disparos accidentales y homicidios legalmente justificados. El GVA no contabiliza los suicidios, que representan más de la mitad de todas las muertes por armas de fuego.

El tiroteo en Pawtucket se produce dos meses después de que un hombre armado abriera fuego en un edificio de la Universidad Brown en Providence, matando a dos personas e hiriendo a otras nueve.

