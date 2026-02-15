Canadiense Tom Wilson protagonizó trifulca en el hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno (Video)

El delantero canadiense Tom Wilson fue expulsado del partido del domingo ante Selección de Francia de hockey sobre hielo tras protagonizar una pelea con el defensa Pierre Crinon durante la ronda preliminar de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.

El incidente se produjo en el tercer periodo, minutos después de que Crinon golpeara con el codo en la cabeza al centro canadiense Nathan MacKinnon. El defensa francés recibió una penalización menor de dos minutos por la acción y se disculpó posteriormente con MacKinnon, pero la tensión se trasladó al hielo cuando Wilson respondió y ambos intercambiaron golpes.

De acuerdo con el reglamento olímpico, las peleas no conllevan penalizaciones mayores de cinco minutos como en la NHL, sino expulsión directa del encuentro, por lo que tanto Wilson como Crinon fueron enviados a los vestuarios antes del final del compromiso.

Antes de su salida, Wilson había tenido una actuación destacada al anotar un gol y repartir una asistencia, completando lo que en el hockey se conoce como el “hat trick de Gordie Howe”, que combina anotación, pase de gol y pelea en un mismo partido.

El delantero de 31 años, jugador de los Washington Capitals, forma parte de la renovada plantilla de Selección de Canadá de hockey sobre hielo que busca medalla en la cita olímpica. Wilson acumula 23 goles y 26 asistencias en la actual temporada de la NHL, en la que Washington marcha cuarto en la División Metropolitana antes del parón por los Juegos.

