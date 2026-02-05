Partido de hockey sobre hielo femenino en Milano Cortina es aplazado por un brote de norovirus

El primer partido de la máxima categoría del torneo femenino de hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina se ha pospuesto con poca antelación. Un brote de norovirus afectado a gran parte del equipo finlandés.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha reprogramado el partido entre el tercer equipo del mundo y el primer clasificado, Canadá, originalmente programado para el jueves por la noche, al 12 de febrero.

“Esta fue una decisión necesaria que refleja el espíritu de los Juegos Olímpicos y la integridad de la competición”, anunció el COI el jueves.

Evitan derrota por default

Según la Federación Finlandesa de Hockey sobre Hielo, solo ocho patinadoras y dos porteras estaban disponibles; las 13 jugadoras restantes sufrieron la enfermedad diarreica. Si Finlandia no hubiera podido jugar, Canadá habría obtenido la victoria por 1-0 por incomparecencia (default).

Finlandia ganó el bronce en Pekín 2022, mientras que Canadá consiguió su quinta medalla de oro olímpica en su séptimo torneo femenino. Ambos equipos compiten en el Grupo A en Milán y, por lo tanto, no se enfrentarán a la selección femenina alemana en esta ronda.

El norovirus, altamente contagioso, provoca vómitos y diarrea intensos de aparición repentina. Los virus pueden transmitirse de persona a persona por contacto fecal-oral o a través de alimentos o agua contaminados.

¿Qué es un norovirus?

La infección por norovirus causa gastroenteritis aguda y sus síntomas más habituales son diarrea, vómitos explosivos y dolor estomacal.

Es altamente contagioso y se propaga comúnmente a través de alimentos o agua que se contaminan durante la preparación o a través de superficies contaminadas.

El norovirus también puede propagarse a través del contacto cercano con una persona que tiene esta infección.

