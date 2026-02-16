Tormenta rápida cubre de nieve Nueva York y activa operativo de salado mientras suben las temperaturas

Una tormenta de rápido desplazamiento dejó una nueva capa de nieve en gran parte del área triestatal entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, justo cuando NYC todavía lucha por deshacerse de los restos del temporal del pasado 25 de enero.

Aunque el sistema fue breve, su impacto volvió a sentirse en calles resbalosas, aceras parcialmente cubiertas y un arranque de semana complicado para miles de neoyorquinos que salieron temprano, a pesar de ser día festivo.

¿Cuánta nieve cayó y dónde?

Estimaciones preliminares del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), indican que sectores de Long Island recibieron hasta 2 pulgadas (5 cm) de nieve. En Williamsburg, Brooklyn, se reportó al menos una pulgada (2.5 cm).

No se trató de una gran nevada, pero llegó en un momento delicado: amplias zonas de la ciudad aún conservan montículos sucios y compactados del evento de enero, lo que facilita la formación de hielo y ralentiza el drenaje del agua derretida.

Para muchos residentes, el paisaje es ya familiar: esquinas ennegrecidas, basura atrapada en la nieve vieja y pasos peatonales que requieren máxima precaución.

Más de 700 camiones y tecnología GPS

Ante el nuevo episodio invernal, el New York City Department of Sanitation desplegó cerca de 700 camiones esparcidores de sal, además de equipos especializados para carriles de bicicletas.

La ciudad también activó su sistema Bladerunner, una herramienta basada en GPS que permite monitorear en tiempo real qué calles han sido atendidas. Esta tecnología ayuda a optimizar rutas, priorizar avenidas principales y responder con mayor rapidez a reportes ciudadanos.

De acuerdo con autoridades municipales, el operativo se enfoca primero en arterias clave, rutas de autobuses, accesos a hospitales y zonas con alto flujo peatonal, antes de extenderse a calles residenciales.

El alivio llega con el aumento de temperatura

La buena noticia para este lunes es el pronóstico: las temperaturas máximas deberían ser lo suficientemente cálidas como para derretir tanto la nieve reciente como parte de la acumulada desde hace casi un mes.

Ese repunte térmico puede marcar una diferencia importante. Además de mejorar la tracción en el pavimento, acelera la limpieza natural de banquetas y cruces peatonales, y reduce el riesgo de capas persistentes de hielo durante la tarde.

Aun así, las autoridades recomiendan extremar precauciones en las primeras horas del día, cuando persisten parches helados en puentes, zonas sombreadas y entradas de edificios.

Consejos rápidos para este lunes

* Conduce a menor velocidad y aumenta la distancia de frenado.

* Usa calzado con buena tracción si caminas al trabajo o al metro.

* Ten cuidado en escaleras, rampas y pasos peatonales.

* Reporta áreas peligrosas a los servicios municipales.

Más allá del tráfico, estas nevadas intermitentes afectan la rutina urbana: comercios de barrio ven caer la afluencia matutina, repartidores enfrentan retrasos y los servicios de limpieza deben adaptarse a calles parcialmente obstruidas.

En edificios sin personal permanente, muchos residentes dependen del avance del operativo municipal para despejar accesos y garantizar movilidad a personas mayores o con discapacidad.

Meteorólogos señalan que este tipo de tormentas rápidas son típicas de la temporada. No dejan grandes acumulaciones, pero sí obligan a activar protocolos de invierno y a mantener una coordinación constante entre agencias.

¿Se va por fin la nieve?

Si el pronóstico se cumple, esta semana podría marcar el principio del fin para los restos del temporal de enero. El calor diurno, combinado con el trabajo de salado, permitiría recuperar un ritmo más cercano a la normalidad.

Mientras tanto, el mensaje oficial es claro: mantenerse informados, planificar traslados con tiempo y aprovechar el aumento de temperatura para que la nieve, vieja y nueva, termine finalmente por desaparecer de las calles de Nueva York.

Sigue leyendo:

* Helada mortal en Nueva York deja al descubierto fallas en ayudas a los más necesitados

* Frío extremo podría reducir la población de ratas en Nueva York: expertos prevén menos roedores esta primavera

* Al comenzar a derretirse la nieve siguen los riesgos en las calles tras 18 muertes por frío en Nueva York