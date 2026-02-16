Tre’ Johnson, neoyorquino y exjugador de la NFL, muere a los 54 años durante vacaciones familiares

Uno de los hijos pródigos de Nueva York, Tre’ Johnson, murió el pasado domingo a los 54 años mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares. Así lo confirmó su esposa en redes sociales.

Por medio de una publicación en su cuenta de Facebook, Irene Johnson informó sobre la repentina muerte del exliniero ofensivo de la NFL Tre’ Johnson.

“Con gran pesar les informo que mi esposo, Tre’ Johnson, falleció repentina e inesperadamente el domingo 15 de febrero de 2026, durante un breve viaje familiar. Sus cuatro hijos, Chloe, EJ, EZ y Eden, su familia extendida, amigos y yo estamos devastados y en shock”, posteó.

Horas después, los Washington Commanders publicaron en la cuenta X del equipo un mensaje de despedida lamentando la muerte del exjugador.

“Estamos desconsolados al enterarnos de la pérdida del ex escolta All-Pro de Washington Tre’ Johnson. Nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos”, indicaron.

We're heartbroken to learn of the loss of former Washington All-Pro guard Tre' Johnson. Our thoughts are with his family and loved ones. pic.twitter.com/6Iak2dhYwk — Washington Commanders (@Commanders) February 16, 2026

De momento se desconocen las causas de la muerte, pero según su esposa, Johnson había sufrido problemas de salud que lo obligaron a tomarse una licencia de la escuela en la que trabaja como profesor de historia.

Johnson nació en Nueva York y asistió a la escuela secundaria de Peekskill antes de jugar en Temple. Los Washington Redskins lo seleccionaron en la segunda ronda en la posición 31 del Draft de la NFL en 1994.

Tre’ jugó para la franquicia de Washington desde 1994-2000 y en su última temporada en 2002, después de un año con los Cleveland Browns.

Fue titular en 72 encuentros de los 93 partidos de la temporada regular que jugó. Fue seleccionado para el Pro Bowl en 1999 y votado como el segundo equipo All-Pro por la agencia de noticias ‘The Associated Press’ esa temporada.

Según su esposa, Johnson se convirtió en profesor tras retirarse como jugador profesional. Se dedicó a dar clases de historia en la Escuela Landon en Bethesda, Maryland.



