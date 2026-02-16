Wendy’s anuncia cierre de cientos de sucursales para enfocarse en el valor y recuperar ventas

Wendy’s, uno de los gigantes de la comida rápida, anunció que cerrará entre 298 y 358 de sus 5,959 restaurantes en Estados Unidos en un intento por enfocarse en ofrecer un mejor valor a los consumidores y mejorar sus ventas, que han mostrado un retroceso en el mercado interno.

El cierre de estos restaurantes, que representa entre un 5% y un 6% de su red de establecimientos, forma parte de un plan más amplio de reestructuración bajo el nombre de Proyecto Fresh.

Durante el trimestre de octubre a diciembre, Wendy’s reportó una caída del 11.3% en las ventas de restaurantes abiertos durante al menos un año en EE. UU. Esta disminución en las ventas fue uno de los factores que impulsó a la empresa a tomar medidas más drásticas, como el cierre de locales de bajo rendimiento.

Plan de reestructuración: Proyecto Fresh

El Proyecto Fresh, anunciado en octubre de 2025, tiene como objetivo revitalizar la marca, reactivar el crecimiento y aumentar la rentabilidad de la cadena. En la llamada de la compañía con los inversores, el director ejecutivo interino Ken Cook destacó que el enfoque hacia el valor será crucial para la recuperación de la marca, especialmente dado el impacto de los altos costos de vida en el comportamiento de los consumidores.

“Al aprender de 2025 sobre el valor, inclinamos demasiado la balanza hacia promociones de precios por tiempo limitado, en lugar de ofrecer valor todos los días”, explicó Cook, refiriéndose a una de las lecciones aprendidas en el proceso de revisión de la estrategia de la compañía.

Competencia con McDonald’s y el enfoque en el valor

Mientras sus competidores como McDonald’s han logrado aumentar sus ventas al centrarse en el valor, Wendy’s también ha decidido seguir una estrategia similar. McDonald’s reportó un aumento del 6.8% en sus ventas en Estados Unidos durante el cuarto trimestre, el mayor crecimiento en casi dos años. McDonald’s, bajo el liderazgo de Chris Kempczinski, se ha centrado en ofrecer “liderazgo en valor y asequibilidad”, una estrategia que ha mostrado resultados positivos.

“Grandes Ofertas”: Wendy’s se suma al valor diario

Siguiendo esta línea, Wendy’s lanzó en enero su propio menú de valor permanente, llamado “Grandes Ofertas”, con opciones que varían en tres rangos de precios: $4, $6 y $8. Esta estrategia busca ofrecer a los clientes opciones asequibles sin sacrificar la calidad.

2026: Año de reconstrucción para Wendy’s

Ken Cook también comentó que 2026 será un “año de reconstrucción” para Wendy’s, en el cual la empresa planea fortalecer su presencia en el mercado. Entre las novedades, destacó el lanzamiento de un nuevo sándwich de pollo y una hamburguesa con queso y tocino como parte de la renovación de su menú. La compañía se compromete a restaurar la relevancia de su marca y reconstruir la confianza de los clientes mediante una ejecución disciplinada y un marketing más efectivo.

Desafíos en el mercado de la comida rápida

A medida que Wendy’s busca recuperarse, la competencia en el sector de la comida rápida sigue siendo feroz, con cadenas como McDonald’s y otras grandes marcas que continúan evolucionando sus estrategias para atraer a un público más amplio en tiempos de inflación y aumento de los costos.

La clave para Wendy’s será lograr un equilibrio entre calidad, valor y experiencia para retener a sus clientes y volver a posicionarse como un referente en el mercado de comida rápida.

