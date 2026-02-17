$1,5 mil millones más para presupuesto de Nueva York: de gobernadora Hochul al alcalde Mamdani

Kathy Hochul anunció que la gobernación de Nueva York destinaría $1,500 millones de dólares adicionales de las arcas estatales a la ciudad de Nueva York, lo que ayudará a superar un déficit presupuestario que el alcalde Zohran Mamdani dijo haber heredado de su predecesor, Eric Adams.

Ese déficit de $7 mil millones de dólares ha sido citado por el nuevo alcalde como una razón para impulsar subidas de impuestos a los ricos, algo a lo que se opone Hochul, quien busca la reelección este año.

El plan presupuestario preliminar de Mamdani se presentará hoy martes y el plan final se espera para finales de junio. Será el primero de su gobierno iniciado en enero. En la víspera, ayer la gobernadora comprometió $1,000 millones de dólares adicionales este año fiscal y $510 millones el próximo, según un comunicado de prensa. Esto incluye cientos de millones de dólares en fondos recurrentes que, con el paso de los años, habían pasado de ser responsabilidad del estado a la ciudad, explicó Daily News.

“Una Ciudad de Nueva York fuerte significa un estado Nueva York más fuerte. Esta inversión protege los servicios y estabiliza la situación financiera de la ciudad”, declaró la gobernadora Hochul. “Los neoyorquinos esperan que el estado y la ciudad trabajen juntos, y me enorgullece colaborar con el alcalde para brindar resultados a las familias trabajadoras”.

Según Mamdani, “Los neoyorquinos trabajadores no crearon esta crisis presupuestaria y no deberían ser ellos quienes la paguen. Tras años de una gestión fiscal deficiente durante la administración anterior, nuestra ciudad merece un liderazgo responsable y colaborativo. Me alienta este progreso presupuestario y la colaboración de la gobernadora Hochul en este momento crítico. Así es como se ve el inicio de una nueva relación productiva y justa entre el Ayuntamiento y Albany (capital estatal), centrada en brindar resultados a los neoyorquinos trabajadores”.

Los fondos recurrentes incluyen $300 millones de dólares para “programación juvenil”, según el comunicado. Las oficinas de la gobernadora y del alcalde no informaron de inmediato qué programas infantiles se beneficiarían de las nuevas inversiones.

También incluye la restauración de $150 millones de dólares en ingresos por impuestos sobre las ventas que, de otro modo, habrían sido retenidos por el estado, y $60 millones para la salud pública.

En un discurso público el mes pasado, el alcalde advirtió sobre un déficit presupuestario de $12 mil millones, que atribuyó a su predecesor Adams y solicitó aumentos de impuestos para cerrar la brecha. Pero durante una audiencia presupuestaria la semana pasada en Albany, Mamdani revisó su estimación hasta $7 mil millones, impulsado por ingresos superiores a los esperados, incluyendo bonificaciones de Wall Street.

Según un informe de The New York Times, Mamdani había considerado participar en una próxima manifestación para promover impuestos a los ricos en Albany, pero finalmente decidió no hacerlo, aparentemente decidiendo que era mejor colaborar con la gobernadora que arriesgarse a una relación adversaria para financiar su programa de asequibilidad para la ciudad de Nueva York.