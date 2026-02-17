Aaron Judge admitió preocupación por falta de movimientos de los Yankees

Aaron Judge admitió sentirse como gran parte de los fanáticos durante la temporada muerta tras la falta de movimientos de los Yankees en la agencia libre.

“Fue brutal”, dijo el capitán de Nueva York el lunes después del primer entrenamiento completo del año. “Al principio fue bastante duro de ver. Pensé: ¡Somos los Yankees de Nueva York! ¡Salgamos y consigamos a los jugadores adecuados!”.

Judge, quien ganó el MVP en la temporada 2025, admitió que los premios individuales no importan y que a él le pagan por ganar con los Yankees.

“Los premios, el MVP, los All-Stars, hombre, eso no importa. Lo que importa es devolver a Nueva York a la cima y a esta organización al lugar que le corresponde”, dijo Judge. “No me pagan solo por jugar. Me pagan por ganar aquí”.

El Juez también afirmó que los otros equipos están armando para competir e ir por la Serie Mundial y sintió que los Yankees no han hecho grandes movimientos.

“Firmemos a estos chicos ahora mismo y empecemos a sumar más piezas, porque veo que otros equipos de la liga están mejorando”, dijo Judge. “Están haciendo intercambios. Están firmando grandes prospectos o jugadores importantes. Y nosotros estamos esperando un tiempo para hacer movimientos más pequeños”.

Aaron Judge afirma estar mejor del codo

El Capitán de los Yankees de Nueva York sufrió una lesión en su codo a mitad de la temporada en 2025. Judge jugó con limitaciones tras regresar en septiembre y se temía que iba a tener que someterse a una cirugía.

“Nunca he tenido problemas en el codo, así que estaba muy preocupado”, dijo. Judge no estaba seguro hasta después de la postemporada de que evitaría la cirugía.

Aunque el tres veces ganador del MVP afirmó estar en perfectas condiciones y poder tener una preparación normal sin retrasos o molestias.

“Me volvieron a hacer todos los controles y pruebas, y me dijeron: ‘Estás listo’”, recordó. “Y yo dije: ‘Bueno, ¿cuándo podemos empezar a lanzar?’. Así que estuvo bien. Fue genial. Fue genial escuchar esas palabras para que ahora pueda empezar la temporada baja y prepararme como necesito para estar en la mejor forma para empezar el año”.

