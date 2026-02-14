Receptor venezolano Francisco Álvarez se olvida de las arepas para rendir al máximo con New York Mets

El receptor venezolano de los New York Mets, Francisco Álvarez, aseguró el viernes que perdió entre 8 y 10 libras durante la temporada muerta tras realizar ajustes importantes en su alimentación.

Y según reveló la parte más difícil fue dejar de comer las arepas, rellenas de carne, huevos y queso, que su madre preparaba en su casa del sur de Florida.

En lugar de arepas, la madre de Álvarez cocinó batatas, pollo y brócoli asado sazonado con pimienta. Al final de la temporada muerta, el receptor había perdido aproximadamente 10 libras. Desde un peso habitual de juego de 245 libras el verano pasado, el venezolano de 5 pies y 10 pulgadas pretende mantenerse entre 225 y 235 este año.

El objetivo, explicó el cátcher, fue llegar en mejores condiciones físicas al inicio del campamento primaveral.

Álvarez indicó además que trabajó en el receso con el director de bateo Jeff Albert y confirmó que mantendrá la postura ofensiva que utilizó al final de la campaña pasada. Ese ajuste marcó un punto de inflexión en su rendimiento en el plato.

Hey Alvy 👋 pic.twitter.com/9CbWvo3aST — New York Mets (@Mets) February 9, 2026

Busca ser el receptor titular de Mets

El venezolano fue enviado a Triple-A en Syracuse en 2025 luego de un inicio irregular, con la misión de corregir su mecánica. Tras su regreso a las Grandes Ligas, mostró una versión más consistente al batear para .276 con porcentaje de embasarse de .360 y slugging de .561 en sus últimos 40 juegos.

Con apenas 24 años, Álvarez sigue siendo visto como un receptor con proyección de crecimiento. La organización confía en que pueda construir sobre el cierre positivo de la temporada y establecerse como un pilar ofensivo en la alineación.

En términos generales, Álvarez finalizó 2025 con promedio de .256, OPS de .787, 11 jonrones y 32 carreras impulsadas en 76 partidos. Su aporte fue valioso cuando estuvo disponible, a pesar de un calendario limitado.

Firmó un nuevo contrato para 2026

A principios de año Álvarez evitó el arbitraje y firmó por $2,4 millones de dólares para disputar su quinta temporada con los New York Mets.

Aunque a lo largo de su carrera ha lidiado con lesiones, ha mostrado gran rendimiento tanto detrás del plato como con el madero. Según el portal mlb.com, de mantenerse sano podría convertirse en uno de los mejores receptores en las Grandes Ligas.

Álvarez, el prospecto número uno de MLB Pipeline al debutar en septiembre de 2022, ha demostrado tener las herramientas necesarias para ser un cátcher de élite.

