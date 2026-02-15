New York Yankees firman a joven mexicano Felipe de Jesús Hernández

New York Yankees sigue apostando al futuro. El pasado sábado firmaron al joven prospecto mexicano oriundo de Tamaulipas, Felipe de Jesús Hernández Castillo.

La noticia la dio a conocer el diario local ‘Hoy Tamaulipas’. Felipe de Jesús Hernández Castillo, joven de 17 años de edad, es originario de Altamira, Tamaulipas, en la colonia “La Pedrera”.

Durante el agasajo de la firma, se encontraban sus padres, familiares y amigos cercanos, al igual que sus promotores deportivos. Este logro se vivió como todo un acontecimiento regional, pues también asistió el alcalde Armando Martínez.

Según el medio Noticias de Tampico, el político expresó su orgullo por el logro del joven y reiteró el compromiso de su administración con el impulso al talento local.

“Nos da mucho gusto que Altamira tenga este tipo de talentos deportivos; desde que llegamos decretamos que Altamira es y será tierra de campeones, y así lo estamos demostrando. Es un ejemplo claro de que cuando hay dedicación, esfuerzo y constancia, puede haber resultados muy positivos”, dijo.

Por su parte, Felipe de Jesús Hernández Castillo compartió un mensaje dirigido a la juventud en el que destacó que los sueños pueden llegar a cumplirse con trabajo y dedicación.

“Lo que yo les digo a los jóvenes de Altamira es que se propongan lo que quieran y deseen, porque los sueños sí se cumplen. Ahorita, yo estoy cumpliendo un sueño, porque si se cumplen los sueños echándole muchas ganas”, expresó.

El lanzador jugará en ligas menores en la República Dominicana para continuar con su proceso de desarrollo.

En agosto de 2025, con apenas 16 años, Hernández Castillo debuto con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol. Fue elegido como abridor ante los Olmecas de Tabasco, en un juego que finalizó con victoria para los capitalinos, 14 carreras a siete.

Felipe de Jesús Hernández fue formado en la Academia Alfredo Harp Helú. El tamaulipeco trabajó un tercio de entrada en su estreno en el montículo.

Fueron 16 los lanzamientos que realizó, permitió un imparable y otorgó dos bases por bolas. El joven fue integrado a la plantilla de Diablos desde el inicio de la temporada 2025.



