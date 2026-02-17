Accidente en la I-25 deja cuatro muertos y 29 heridos en Colorado

Un choque en cadena que involucró a más de 30 vehículos dejó al menos cuatro muertos y 29 heridos en la Interestatal 25, en el sur de Colorado, en medio de fuertes vientos que levantaron tierra y redujeron la visibilidad a casi cero, informaron autoridades.

El accidente ocurrió en los carriles hacia el norte de la I-25, cerca de Pueblo, a unas 40 millas al sur de Colorado Springs, según la Patrulla Estatal de Colorado. Entre los vehículos involucrados había varios semirremolques, camionetas que remolcaban tráileres para caballos, vehículos deportivos utilitarios y automóviles de pasajeros, dijo el mayor Brian Lyons en conferencia de prensa.

Lyons señaló que el choque se produjo bajo “condiciones climáticas adversas”, con fuertes ráfagas que arrastraron polvo sobre la carretera y provocaron un “apagón” de visibilidad. “La visibilidad era prácticamente nula”, afirmó.

Las cuatro muertes confirmadas ocurrieron en vehículos separados, indicó Lyons. La Patrulla Estatal trabaja con la Oficina Forense del Condado de Pueblo para identificar a las víctimas.

Otras 29 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona. Las lesiones van de leves a graves, aunque no se conocía el estado de todos los heridos tras el accidente. Las autoridades también intentaban localizar a todas las personas que viajaban en los vehículos involucrados.

Uno de los vehículos afectados era una camioneta que transportaba un remolque de cuello de cisne con 32 cabras. Cuatro de los animales murieron y el resto fue rescatado sin lesiones, informó la Patrulla Estatal.

En los carriles hacia el sur de la I-25 también se registró otro accidente que involucró a un camión y que, según Lyons, fue causado por “una cantidad significativa de tierra que volaba por la carretera”. Ese tramo fue cerrado temporalmente y luego reabierto.

Los carriles hacia el norte permanecieron cerrados durante varias horas mientras los equipos retiran los vehículos, indicaron las autoridades.

La Patrulla Estatal de Colorado instó a los conductores a retrasar sus viajes hasta que mejoren las condiciones y, si es necesario circular, evitar la I-25 en esa zona y reducir la velocidad.

El Servicio Meteorológico Nacional en Pueblo mantiene alertas por vientos fuertes para la región. Se prevén ráfagas de hasta 105 km/h en las llanuras y de al menos 137 km/h en zonas montañosas, con posibilidad de polvo significativo.

