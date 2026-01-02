Hallan muerta a mujer atacada presuntamente por puma en Colorado

Una mujer fue murió presuntamente tras ser atacada por un puma en un sendero de la montaña Crosier, en el condado de Larimer, informaron autoridades de Colorado, en lo que representa el primer ataque mortal de un puma en el estado desde 1999, según Colorado Parks and Wildlife (CPW).

De acuerdo con CPW, un grupo de excursionistas se encontró con el cuerpo de la víctima en el sendero y observó a un puma cerca. Los excursionistas lanzaron piedras al animal, lo que provocó que huyera del lugar.

Posteriormente, agentes de vida silvestre sacrificaron a dos pumas en la zona, conforme a la política del estado, que establece que los animales salvajes que atacan a humanos deben ser sacrificados.

Buscan a un posible tercer puma

Las autoridades aún no han determinado cuántos animales estuvieron involucrados en el ataque. Se mantiene la búsqueda de un posible tercer puma relacionado con el incidente, informó a ABC News la portavoz de Colorado Parks and Wildlife, Kara Van Hoose.

Testimonios de residentes cercanos

Kellie Mahoney, propietaria de una cabaña cercana al lugar del ataque, dijo en un video compartido con que anteriormente había visto una familia de cuatro pumas en el área.

“No podía creerlo. Cuando vi un felino enorme, de repente solo vi ojos que descendían de la montaña y allí estaban los cuatro juntos, algo que nunca había visto antes”, relató Mahoney.

Reacción de autoridades locales

El Departamento de Policía de Estes Park, que respondió a la escena, expresó sus condolencias a la familia de la víctima en redes sociales.

“El municipio de Estes Park lamenta profundamente la trágica noticia del presunto ataque mortal de un puma”, señaló la dependencia en una publicación de Facebook. “Acompañamos con el corazón a la familia, amigos y seres queridos de la víctima en este momento tan difícil”.

Senderos cerrados y advertencias al público

Los senderos de la montaña Crosier permanecen cerrados, según informó el Servicio Forestal de Estados Unidos.

Colorado Parks and Wildlife recordó que los pumas son más visibles durante el invierno, cuando siguen a ciervos y alces hacia zonas más bajas. La agencia recomienda hacer ruido para ahuyentarlos, levantar objetos para parecer más grande y retroceder lentamente si se encuentra uno. Las mascotas deben llevarse con correa y no deben interactuar con la fauna silvestre.

Población de pumas en Colorado

Los pumas, también conocidos como leones de montaña, panteras o pumas, tienen una población estimada de entre 3,800 y 4,400 ejemplares en estado salvaje en Colorado, según datos de CPW.

