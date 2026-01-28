Hombre gana dos premios grandes con el mismo juego de lotería

Un residente de Colorado sorprendió incluso a los propios funcionarios de la lotería estatal al cobrar dos premios grandes en cuestión de semanas, ambos provenientes del mismo juego de raspaditos, una coincidencia poco común incluso para jugadores frecuentes.

El ganador es Michael B., originario de Grand Junction, quien a inicios de enero obtuvo un premio de $20,000 tras comprar un boleto raspadito del juego Frenzy, según informó la Colorado Lottery.

Días después, Michael volvió a presentarse en las oficinas de la lotería, pero no para celebrar su primer cobro, sino para reclamar un segundo premio, esta vez por $1,000, nuevamente con un boleto del mismo juego.

De acuerdo con los funcionarios de la lotería, Michael explicó que suele jugar tanto boletos instantáneos como juegos de sorteo, aunque en las últimas semanas había optado con mayor frecuencia por los raspaditos Frenzy.

Esa decisión terminó dándole resultados dobles en un lapso muy corto.

El primer premio de $20,000 fue validado a principios de mes, mientras que el segundo boleto ganador fue presentado días después, obligando al ganador a regresar a las oficinas centrales para completar nuevamente el proceso de cobro.

Michael señaló a los representantes de la Colorado Lottery que el dinero obtenido con ambos premios será destinado a sus ahorros, sin planes inmediatos de gastarlo.

Aunque la lotería no detalló la probabilidad exacta de ganar dos premios con el mismo juego en tan poco tiempo, sí destacó que se trata de un caso poco habitual, incluso entre jugadores constantes.

