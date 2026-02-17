Aterriza en Venezuela avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos

Un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos llegó el lunes a Venezuela proveniente de la ciudad de Miami, Florida, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano, y el acuerdo migratorio suscrito el año pasado con Washington.

El Ministerio de Interior y Justicia informó en su cuenta de Instagram que llegaron 92 hombres y 15 mujeres, además de un adolescente y dos niños.

“Fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana y las diferentes instituciones para aplicar los protocolos de atención correspondientes”, indicó la cartera de Estado.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Global Crossing, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Según informó la institución, se trata del vuelo 112 de repatriación desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a finales de enero del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

“Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno bolivariano de garantizar el regreso de aquellos venezolanos que se enfrentan a condiciones adversas en el extranjero”, agregó el ministerio.

El pasado 13 de febrero, retornaron al país 109 migrantes desde Estados Unidos, en un avión que salió de Miami.

Con información de EFE

