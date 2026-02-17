Cevichería peruana revive show de Bad Bunny en su cocina

En el distrito playero de Chorrillos, en Lima, el equipo de la cevichería “Las Gaviotas” decidió transformar su cocina en un escenario lleno de mucha arte y música.

Allí, entre ollas humeantes y tablas de picar, los cocineros recrearon a su manera el espectáculo de Bad Bunny durante el Super Bowl, un hecho que terminó convertido en una avalancha de reacciones en redes sociales.

Una presentación con cucharones y culantro

La propuesta fue tan simple como ingeniosa. Había cucharones elevados como micrófonos, manojos de culantro usados como atrezzo y una coreografía que remitió directamente al show del cantante puertorriqueño.

La cocina se volvió tarima y, los utensilios, elementos del montaje. Lo que empezó como una ocurrencia interna del equipo se convirtió en un clip viral que circuló con fuerza desde las primeras horas.

El público digital respondió en masa. En Instagram, el video superó rápidamente los 2 millones de “me gusta” en un sólo día, mientras que en TikTok rebasó los 100 millones de “likes” y sobrepasó las 800 mil reproducciones.

Una tendencia mundial llevada al terreno local

El show de medio tiempo de Bad Bunny motivó a marcas de todo tipo a subirse a la onda digital. Algunas optaron por memes o referencias rápidas; “Las Gaviotas”, en cambio, decidió ir más allá. En vez de algo un poco más práctico, apostó por recrear una versión completa del “halftime show” usando únicamente elementos propios de su cocina y la energía de su equipo.

“Parecen bailarines profesionales, creo que están en el rubro equivocado todos. Me encantó”, fue uno de los comentarios de uno de los usuarios.

También, otros apostaron por el ingenio y el humor: “¿El ceviche viene con perreo incluido?”. “¡Ni al Machu Picchu tengo tantas ganas de conocer como su cevichería!”.

Cocina, cultura pop y una audiencia gigantesca

Lo que logró este video es la suma de dos mundos, entre la familiaridad de una cocina popular y la potencia global de un artista que domina la escena cultural actualmente.

La presencia de Bad Bunny en el Super Bowl marcó un récord de audiencia, pero también permitió que el recurso creativo peruano llevara un escenario mundial a la vida cotidiana, con creatividad y humor. “Las Gaviotas”, sin proponérselo del todo, encontró la fórmula perfecta.

