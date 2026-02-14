$5,000 por el disfraz de arbusto del show de Bad Bunny

Uno de los detalles visuales que más circuló en redes tras el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX con Bad Bunny, acaba de convertirse en un objeto de colección inesperado. Uno de los disfraces de caña de azúcar usados en escena fue puesto en venta por $5,000 dólares en eBay, apenas horas después del show, según reportó “People”.

El traje aparece descrito como “Bad Bunny Super Bowl LX Half Time Show Grass Bunny OFFICIAL costume”, está en talla mediana y su vendedor asegura que luce en “excelente” estado.

El listado detalla un paquete completo pensado para fans y coleccionistas que “incluye todo lo que se muestra en la imagen: pasamontañas, arnés de hombros, conjunto deportivo, guantes, brazos oficiales de utilería Grass Bunny del show de medio tiempo y el radio oficial con auriculares que se usó durante los ensayos”, señala el anuncio.

Un traje con una historia detrás

El kit incorpora además un bonus curioso que consta de una bolsa oficial del Super Bowl 60 entregada a los llamados “Grass Bunnies” después de la presentación, junto con los snacks que recibían a diario durante los ensayos (barras de proteína sin gluten y frutos secos).

Durante el show, estos “arbustos” permanecían prácticamente inmóviles para formar parte del paisaje escénico mientras más de 300 bailarines y estructuras móviles se movían alrededor.

Pero la pieza no era sólo estética. Tal como explicó la revista “Vogue” en un artículo posterior al evento, los intérpretes disfrazados representaban los cultivos que rodean uno de los productos más relevantes y más dolorosos de la historia de Puerto Rico.

“Bad Bunny seleccionó personalmente los arbustos para los disfraces por lo mucho que significa para él y para Puerto Rico”, contó a “Vogue” Sam Giacometti, uno de los seleccionados del show. “La producción quería asegurarse de que entendiéramos y nos sintiéramos orgullosos de ser parte de este homenaje a la herencia y cultura de Bad Bunny”, añadió.

¿Pero cómo se elige a un “arbusto”?

Convertirse en uno de los famosos arbustos requería más que entusiasmo. De acuerdo con “Vogue”, el proceso de selección exigía medir entre 1,70 y 1,85 metros, ser capaz de cargar entre 13 y 18 kilos y contar con experiencia en bandas de marcha o conocimientos de formación escénica. El traje de hierba ni siquiera figuraba en la convocatoria; ese detalle se reveló recién en la segunda práctica, contó Giacometti.

Los ensayos incluían aprender a moverse y, sobre todo, a no moverse, dentro de una estructura que reducía notablemente la visión. “Es muy tentador querer convertirse en un meme, moverse o ser gracioso. Pero cada vez que haces eso, le quitas protagonismo a un mensaje que es poderoso y edificante”, recordó el performer.

El Halftime Show protagonizado por Bad Bunny marcó historia por varias razones, fue el primero ejecutado casi por completo en español, reunió una audiencia estimada de 135,4 millones de espectadores y se presentó como una carta de amor a Puerto Rico y a la cultura latina.

