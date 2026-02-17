Cuatro exjugadores de New York Mets inmortalizados en el Salón de la Fama del Béisbol Latino

El pasado domingo, cuatro jugadores de New York Mets fueron exaltados al Salón de la Fama del Béisbol Latino en una ceremonia que se llevó a cabo en el teatro del hotel Lopesan Costa Bávaro, en República Dominicana.

En el acto se inmortalizó la trayectoria de cinco jugadores latinos, de los cuales cuatro brillaron en Queens con la franquicia de los Mets. En la elección destacan tres dominicanos, un venezolano y un Méxicoamericano.

Con trayectoria en los Mets, fueron exaltados los dominicanos Bartolo Colón y Julio César Franco. Le siguen el venezolano Francisco ‘Kid’ Rodríguez y el mexicoamericano Adrián González.

La terna la cerró el dominical Miguel Tejada, que nunca jugó en Mets. La gala fue conducida por la periodista deportiva Hecmary Ugarte. Por su parte, la ceremonia la desarrollaron los comunicadores Enrique Rojas y Natasha Peña.

🔥 Julio César Franco, Miguel Tejada, Bartolo Colón y Adrián González fueron exaltados al Salón de la Fama del Béisbol Latino. pic.twitter.com/1BnD5tMOkg — ESPN.com.do🇩🇴 (@ESPN_DO) February 17, 2026

El venezolano ‘Kid’ Rodríguez no pudo estar presente debido al reciente fallecimiento de su hijo. Cada uno de los exaltados fue homenajeado con un video que resaltó su trayectoria, estadísticas y récords.

¿Qué dijeron los jugadores inmortalizados?

“El Titán” Adrián González aseguró que el “talento abre puertas, pero el carácter es lo que te ayuda a mantenerte dentro”. Asimismo, destacó que la disciplina y el respeto que aprendió en su niñez le sirvieron para su carrera en el béisbol.

La leyenda dominicana Julio César Franco destacó que el “camino a Grandes Ligas no es fácil ni barato” y se debe “construir con trabajo, calor, cansancio y una fe inquebrantable”.

Por su parte, Miguel Tejada agradeció a Dios, sus padres y las personas que le ayudaron en su carrera para “seguir luchando por los objetivos”.

Finalmente, Bartolo Colón se acordó del archirrival de New York Mets al agradecer a New York Yankees por “haberle dado una oportunidad para demostrar que aún podía competir”.

El Salón de la Fama del Béisbol Latino es una institución creada para honrar el legado de los peloteros latinos que han dejado huella en el béisbol profesional.

Cada año se celebra una gala de exaltación que reúne a figuras del béisbol, prensa internacional y aficionados.



Sigue leyendo:

· Juan Soto cambiará de posición: New York Mets lo moverá al jardín izquierdo

· Luke Weaver llegó a los entrenamientos con New York Mets luciendo bolso de New York Yankees

· Murió Terrance Gore, exjugador de los New York Mets, a los 34 años