Juan Soto cambiará de posición: New York Mets lo moverá al jardín izquierdo

La segunda temporada de Juan Soto con New York Mets tendrá cambios en este 206. El pasado martes, el presidente de operaciones de béisbol David Stearns anunció que el dominicano jugará en el jardín izquierdo.

En medio de la inauguración del ‘Spring Training’, Stearns confirmó que Soto dejará de patrullar la esquina derecha para volver un poco a sus orígenes y defender el flanco izquierdo de los jardines de los Mets.

El directivo puntualizó que la decisión se tomó gracias a que Soto desempeñará ese rol con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Juan Soto jugará en el jardín izquierdo para nosotros esta temporada. Durante el último mes más o menos (…) Juan estuvo practicando en el jardín izquierdo porque va a jugar en esa posición con la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol”, explicó.

“A medida que avanzaban las conversaciones, él se sintió muy cómodo allí. Tenía sentido para nosotros desde la perspectiva del equipo, así que vamos a seguir adelante con eso. Todos están de acuerdo. No era algo que hubiéramos contemplado al inicio de la temporada baja, pero tras las charlas de este último mes, nos pareció que era lo mejor para todos los involucrados”, puntualizó.

David Stearns announces that Juan Soto will play left field for the Mets this season pic.twitter.com/1P2kD1GpTQ — SNY (@SNYtv) February 10, 2026

Desde 2021, Juan Soto ha jugado como jardinero derecho. No obstante, tiene experiencia en el flanco izquierdo, ya que jugó como titular en esa posición en 112 juegos Washington Nationals en 2018.

En 2019, se desempeñó en el LF en 150 encuentros y fue campeón de la primera Serie Mundial de Washington en su historia. En 2021, se cambió de posición y comenzó a jugar en la derecha.

Hubo un cambio puntual en 2023 cuando disputó 154 partidos en la izquierda con San Diego Padres.

El año pasado, Soto tuvo dificultades defensivas en el jardín derecho: terminó con 12 outs menos en del promedio de un jardinero en esa posición. Aun así, su brazo se ubicó en el percentil 66, por encima de la media. Su mejor rendimiento defensivo llegó en 2019, cuando jugando en el jardín izquierdo registró +5 OAA.”

Con Soto en la izquierda, New York Mets probablemente utilizará a Tyrone Taylor o al prospecto Carson Benge en el jardín derecho.



Sigue leyendo:

· Francisco Lindor podría pasar por el quirófano por una lesión en el hueso ganchoso de su mano izquierda

· Juan Soto rompe el silencio por polémica con exesposa de exlanzador de los Dodgers

· Murió Terrance Gore, exjugador de los New York Mets, a los 34 años