El invento que te permite comer un hot dog y refresco en Costco mientras compras

El popular combo de hot dog y refresco de Costco por $1.50 no solo sigue siendo uno de los productos más buscados dentro de sus tiendas, sino que ahora también existe un accesorio que promete hacer la experiencia más cómoda para quienes quieren comer mientras recorren los pasillos sin tener que detenerse o hacer filas innecesarias.

Dentro de los clubes de almacén de Costco, el área de comida es considerada por muchos expertos como un gancho de ventas, es decir, un atractivo que incluso puede venderse con márgenes mínimos con tal de atraer y retener clientes.

Entre sus productos más comentados destacan las enormes rebanadas de pizza, los helados y, sobre todo, el combo de hot dog con bebida por $1.50, un precio que la cadena ha mantenido durante décadas pese a la inflación.

Cada año se venden cientos de millones de estos hot dogs, lo que ha convertido al producto en un ícono entre los socios.

Ante esa popularidad, un creador decidió diseñar una solución práctica para quienes desean comer su hot dog sin tener que cargar el vaso o dejar los alimentos en lugares incómodos.

Juleon Cotillon, conocido en redes como @super_smash_tv, desarrolló un soporte que se adapta directamente al carrito de compras y permite colocar tanto el hot dog como el refresco mientras el cliente sigue comprando.

En la descripción de un video publicado a finales de enero, que superó los 6 millones de visualizaciones, Cotillon explicó: “Esta bandeja puede sostener firmemente tu bebida y darle a tu hot dog (o hot dogs, potencialmente varios) un lugar para descansar”.

El accesorio fue bautizado como ‘The Buck Fifty’, en referencia directa al precio del combo, y fue diseñado específicamente para ajustarse a los carritos de Costco.

El creador también destacó el objetivo práctico del invento al señalar: “Para los miembros de Costco con necesidades de hot dog mientras compran, ¡no busquen más! Ya no nuestra bebida y hot dog estorbarán a los productos que quizá necesitemos o no”.

El producto rápidamente llamó la atención de la comunidad en redes sociales, donde usuarios celebraron la idea con comentarios entusiastas. Uno de ellos escribió: “Ahora sí. Esto es América”, mientras otro reaccionó con: “¡Dios mío! Lo necesito”.

El entusiasmo fue tal que algunos clientes incluso bromearon con la posibilidad de que se fabricaran versiones del soporte para otros productos populares de la tienda, como las rebanadas de pizza o el pollo rostizado de $5.

Tras volverse viral, el accesorio se agotó en poco tiempo, pero volvió a ponerse disponible bajo pedido anticipado.

‘The Buck Fifty’, producido e impreso por la marca Super Smash TV, puede adquirirse en preventa a un precio de $19.69 por unidad a través de la tienda en línea del creador.

Sin embargo, quienes lo compren deberán considerar que el tiempo estimado de producción y entrega puede superar los tres meses debido a la alta demanda.

Sigue leyendo:

– Es más barato comprar carne del supermercado o de la carnicería

– Costco anuncia el retiro de las tarjetas de regalo y lanza alerta de salud

– Costco dice que sus controles de acceso y membresía lo protegen de los robos