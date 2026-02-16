Costco anuncia el retiro de las tarjetas de regalo y lanza alerta de salud

Si eres cliente frecuente de Costco, hay algunas noticias que debes conocer, ya que la cadena de supermercados ha realizado algunos ajustes importantes, tanto en sus beneficios como en sus productos. Desde la invalidez de ciertas tarjetas de regalo hasta una alerta de salud alimentaria, los recientes cambios podrían afectarte. Aquí te contamos lo que necesitas saber.

Cierre de las tarjetas de regalo Synergy

Una de las decisiones más impactantes que Costco ha tomado es el retiro de las tarjetas de regalo Synergy Restaurant Gift Cards. Estas tarjetas, emitidas por la Synergy Gift Card Network, han perdido todo su valor desde el 31 de enero de 2026, tras el anuncio de bancarrota de la empresa emisora.

Si compraste una tarjeta entre el 27 de octubre de 2025 y el 26 de enero de 2026, tu tarjeta ya no es válida. No importa el restaurante o local en el que la hayas utilizado; todas las tarjetas de esta red han quedado invalidadas.

¿Qué puedes hacer?

Si tienes alguna de estas tarjetas con saldo, puedes dirigirte a cualquier sucursal física de Costco para solicitar un reembolso completo. Así que, si aún tienes alguna tarjeta de este tipo, no la tires. Llévala a la tienda para que te devuelvan el dinero.

Alerta de seguridad alimentaria

A los problemas con las tarjetas de regalo se suma una alerta alimentaria importante. El pasado 1 de febrero, Costco inició el retiro de sus populares mini beignets rellenos de caramelo debido a un error de etiquetado. Algunas unidades de este producto fueron empaquetadas erróneamente con mini beignets de chocolate con avellanas, lo cual representa un grave riesgo para quienes tienen alergias a los frutos secos.

El problema es que las avellanas no fueron declaradas en el empaque, lo que podría desencadenar reacciones alérgicas graves, especialmente en personas con alergias severas. Si eres alérgico a las avellanas o cualquier otro fruto de cáscara, es crucial que no consumas el producto.

¿Qué hacer si tienes los productos afectados?

Si eres socio de Costco y tienes uno de estos productos, aquí te explicamos qué hacer:

Tarjetas de regalo Synergy : No las botes. Llévalas a cualquier mostrador de Customer Service en tu Costco local y solicita el reembolso completo .

: No las botes. Llévalas a cualquier mostrador de en tu Costco local y solicita el . Mini Beignets con avellanas: Si tienes este producto en casa y eres alérgico a los frutos secos, no lo consumas. Puedes devolverlo en cualquier tienda Costco para recibir un reembolso total o desecharlo de manera segura. Si tienes dudas, no dudes en contactar a la administración de tu sucursal local para obtener más información.

Corrección de problemas

Costco ha tomado medidas rápidas para corregir ambos problemas, asegurando que sus clientes puedan recuperar su dinero o devolver productos peligrosos. Si eres uno de los afectados, asegúrate de acudir a la tienda lo antes posible para gestionar tu reembolso o devolución.

