“Ganamos 2-1”: ministro sudafricano provoca a México antes del partido inaugural del Mundial 2026

A falta de cuatro meses para el comienzo del Mundial 2026, el ministro sudafricano de Deportes, Arte y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, visitó México y calentó el partido inaugural entre el Tri y la selección africana.

El ministro dejó al lado la política y opinó sobre fútbol, pronosticando que Sudáfrica ganará 2-1 el partido inaugural a México el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Según el funcionario, Sudáfrica tiene más que estudiada tácticamente a México y presume que los dirigidos por Javier Aguirre no poseen tanta información del conjunto africano.

“Hay muy buen ánimo por nuestra selección. Hemos sostenido una racha de 15 juegos sin perder y somos una de las potencias de África (…) Sabemos que somos una amenaza para México”, dijo para posteriormente predecir un 2-1 en el marcador.

McKenzie también destacó que la localía de México influirá en la presión de los jugadores en el campo. “El juego inaugural es muy importante y sabemos que hay mucha presión”.

“Habrá 92,000 personas en el estadio y millones apoyando a México; ese estrés es un factor en contra para los locales”, complementó desde el Centro Nacional de las Artes en Puebla.

El político también recordó que en el Mundial de 2010, donde su país fue anfitrión, se enfrentaron en el juego inaugural del Grupo A. En esa oportunidad, empataron a un gol con tantos de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.

Se espera que alrededor de 50,000 sudafricanos viajen al Mundial 2026 para el encuentro inaugural del 11 de junio.



