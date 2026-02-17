Hombre tira a la basura 20 barras de oro con valor de $140,000 dólares

Un descuido terminó convirtiéndose en una historia digna de película en Italia, luego de que un hombre arrojara por error a la basura una colección de oro acumulada durante años. Lo que parecía una simple bolsa de desperdicios escondía un pequeño tesoro.

El incidente fue confirmado por autoridades italianas el 12 de febrero, cuando un ciudadano de 57 años acudió en estado de alarma a las oficinas de la policía de Carabinieri tras descubrir que había desechado accidentalmente 20 barras de oro.

El valor estimado del metal precioso rondaba los 120,000 euros, equivalentes a aproximadamente $142,000 dólares.

Según el reporte difundido por Reuters, el hombre entró en pánico al darse cuenta de que su error le había costado una fortuna.

De acuerdo con los informes oficiales, el afectado guardaba sus lingotes dentro de una caja metálica que, sin que él lo notara, terminó mezclada con la basura doméstica.

El error no fue detectado de inmediato, fue hasta el día siguiente cuando comprendió que su colección ya no estaba en casa.

La bolsa había sido depositada en un contenedor público cercano a un complejo turístico en Torre Lapillo, una zona costera del sur de Italia.

Tras recibir la denuncia, las autoridades revisaron grabaciones de cámaras de seguridad para confirmar la versión del ciudadano y rastrear el recorrido de los desechos.

Gracias a ese seguimiento, lograron ubicar el camión recolector y posteriormente el vertedero local donde se había descargado la basura.

La búsqueda no fue sencilla. Los agentes tuvieron que revisar residuos durante varias horas hasta dar con la caja, que estaba dañada pero aún contenía todas las barras de oro.

En un comunicado oficial, la policía explicó: “Después de varias horas de revisión minuciosa, los oficiales lograron encontrar la caja que, aunque dañada, todavía contenía todas las barras de oro, las cuales fueron devueltas a su legítimo propietario”.

El caso recordó a otro episodio similar ocurrido en Dubái, donde una mujer tiró accidentalmente objetos de oro con un valor aproximado de $13,000 dólares.

En esa ocasión se trataba de cuatro monedas de oro de 22 quilates y una barra de 24 quilates de 50 gramos, que también pudieron ser recuperadas y entregadas nuevamente a su dueña.

Aunque la historia italiana tuvo un final positivo, deja en evidencia cómo un simple descuido puede traducirse en pérdidas económicas enormes.

Las autoridades destacaron la importancia de revisar cuidadosamente los objetos almacenados antes de desechar cualquier caja o recipiente, especialmente cuando se trata de artículos de valor.

