Ian McKellen regresa al cine viendo el tiempo con honestidad

La voz de Ian McKellen mantiene el mismo equilibrio entre lucidez y humor que lo acompaña desde hace décadas. En conversación con “The Times”, el actor revisó los meses posteriores a su accidente en el Teatro Noël Coward de Londres, un episodio que lo obligó a detener el ritmo habitual y repensar cómo enfrenta la edad.

Entre la fractura de muñeca y la vértebra astillada, encontró una pausa que no buscaba, aunque la transformó en motivo para evaluar su recorrido: “He tenido que aceptar que no soy inmortal”, confesó, una frase que marcó el tono de un diálogo en el que afloraron memorias y expectativas.

La caída ocurrió en junio de 2024, durante una función de la obra “Player Kings”. A pesar de las secuelas, el actor se permitió un comentario ligero para relativizar el momento: “Aun así, sigo funcionando”, dijo entre risas. Desde allí, comenzó una reflexión más amplia sobre el envejecimiento y la constante cercanía de la pérdida: “La inevitabilidad de la mortalidad no sólo proviene de lo que sientes por ti mismo, sino del simple hecho de que tus amigos mueren constantemente”, compartió con franqueza.

Entre la tecnología y el escenario que nunca abandona

Tras recuperarse, McKellen se mantuvo activo desde un lugar inesperado para alguien con su trayectoria escénica. Participó en “An Ark”, una experiencia presentada en el centro de arte Shed de Manhattan que utiliza realidad virtual para que cada espectador viva la obra desde una perspectiva individual.

La tecnología le resultó sugerente, aunque no como sustituto definitivo de las artes escénicas: “No va a sustituir al cine, la televisión ni el teatro, pero es un nuevo recurso”, afirmó. Su interés recayó en ese modo distinto de acercarse a los personajes, una proximidad que, según explicó, no siempre es posible sobre un escenario convencional.

El regreso presencial, sin embargo, fue decisivo: “He vuelto a trabajar en el escenario un par de veces y, para mi gran alivio, todavía me encanta hacerlo”, dijo, celebrando que la memoria y la comodidad siguen intactas. La vitalidad que encuentra en el contacto con el público se mantiene como una de las razones de su continuidad artística.

Trayectoria, reconocimientos tardíos y una ética de trabajo que perdura

McKellen recordó que su fama llegó tarde: “No fui famoso hasta los 60”, comentó, y añadió con ironía que “sólo me conocen de verdad por dos películas”.

Aun así, su percepción de la carrera no se centra en esa popularidad. Destacó, en cambio, el sentido de propósito vinculado a su activismo por los derechos LGBTQ+, que impulsa desde que se declaró homosexual en 1988: “Eso es mejor que cualquier premio”, aseguró.

Mientras revisa su historia con honestidad, también planifica lo que viene. En diciembre retomará el papel de Magneto dentro de “Avengers: Doomsday”, donde compartirá pantalla nuevamente con Patrick Stewart. Además, prepara su regreso como Gandalf para la película “El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum”, dirigida por Andy Serkis.

Entre bromas, aseguró que “nadie más podría interpretar a Gandalf”. Sobre la trama, fue más cauto y sólo mencionó que “el guion está diseñado para atraer a quienes disfrutan de ‘El Señor de los Anillos’”.

También figura entre sus estrenos recientes “Frank and Percy”, donde comparte pantalla con Roger Allam y Sheila Hancock, junto a la película “Cats”, que recordó con humor como “la película menos exitosa de la historia”, y “The Christophers”, dirigida por Steven Soderbergh.

Entre recuerdos de Shakespeare y la vida familiar que lo impulsó a actuar desde joven, McKellen dejó claro que su entusiasmo no ha disminuido. El recorrido continúa, y él lo enfrenta con una mezcla firme de introspección, oficio y gratitud.

